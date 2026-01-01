The Lounge ist ein selbstgehosteter, webbasierter IRC-Client, der als persistenter IRC-Bouncer fungiert – er bleibt 24/7 mit Netzwerken verbunden, damit Sie keine Nachrichten verpassen. Er speichert den vollständigen Chatverlauf und synchronisiert Lesemarkierungen auf all Ihren Geräten über eine responsive Browser-Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von The Lounge auf einem VPS verleiht jedem Benutzer eine permanente IRC-Präsenz, ohne einen separaten BNC-Dienst zu benötigen. Es unterstützt mehrere Benutzerkonten, SASL- und LDAP-Authentifizierung, Push-Benachrichtigungen, Link-Vorschauen und gleichzeitige Verbindungen zu mehreren IRC-Netzwerken.