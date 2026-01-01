Excalidraw mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Virtuelles Open-Source-Whiteboard zum Erstellen von Diagrammen im handgezeichneten Stil, Wireframes und kollaborativen Skizzen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Excalidraw erstellen kÃ¶nnen
Excalidraw ist ein elegantes virtuelles Whiteboard, das technische Diagrammerstellung in ein kreatives, handgezeichnetes Erlebnis verwandelt. Im Gegensatz zu starren, formalen Diagramm-Tools greift Excalidraw die organische, skizzenhafte Ã„sthetik des Whiteboard-Brainstormings auf und bietet gleichzeitig digitalen Komfort und Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung fÃ¼r sichere Teamsitzungen.
Das Selbst-Hosting von Excalidraw auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team ein privates, stets verfÃ¼gbares Whiteboard-Tool, bei dem Ihre Diagramme, Architekturskizzen und Brainstorming-Sitzungen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben â€“ keine Datenschutzbedenken, keine Abonnementkosten und keine AbhÃ¤ngigkeit von externen Diensten.
Wichtige Funktionen von Excalidraw
Handgezeichnete Ã„sthetik
Stellt Diagramme in einem organischen, skizzenhaften Stil dar, der die Hemmschwelle fÃ¼r die Erstellung von Visualisierungen senkt und komplexe Ideen zugÃ¤nglicher macht.
Echtzeitzusammenarbeit
Mehrere Nutzer kÃ¶nnen gleichzeitig auf derselben Leinwand skizzieren, wobei eine Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung die Sitzungen privat und sicher hÃ¤lt.
Unendliche ArbeitsflÃ¤che
Unbegrenzte ZeichenflÃ¤che ermÃ¶glicht es Teams, Diagramme frei zu erweitern, ohne Umstrukturierung â€” ideal fÃ¼r groÃŸe Architekturdiagramme und Brainstorming-Sitzungen.
Flexibler Export
Exportieren Sie Diagramme als PNG, SVG oder teilbare Links, wodurch das Einbetten von Grafiken in Dokumentationen, PrÃ¤sentationen und Design-Tools vereinfacht wird.
Offline-bereite PWA
Funktioniert als Progressive Web App mit Local-First-Speicher, sodass Diagramme selbst ohne aktive Internetverbindung zugÃ¤nglich bleiben.
Warum Sie Excalidraw auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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