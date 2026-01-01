Usertour ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r Benutzer-Onboarding und Produkt-Engagement, die Produktteams ermÃ¶glicht, In-App-Touren, Checklisten, Umfragen und Launcher direkt in ihrer Webanwendung zu erstellen â€“ ohne technische EngpÃ¤sse fÃ¼r jeden neuen Flow. Es ist eine selbst gehostete Alternative zu Appcues, Userpilot und Userflow, die Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Benutzer-Onboarding-Daten gibt und die Abrechnung pro MAU eliminiert.

Das Self-Hosting von Usertour auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Benutzerverhaltensdaten und Onboarding-Analysen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Sie vermeiden die Verfolgung Ihrer Benutzer durch Dritte, erfÃ¼llen Anforderungen an die Datenresidenz und stoÃŸen nie an eine Preisgrenze, wenn Ihre Benutzerbasis wÃ¤chst. Die UnterstÃ¼tzung mehrerer Umgebungen ermÃ¶glicht es Ihnen, Flows sicher in Staging-Umgebungen zu testen, bevor Sie sie in die Produktion Ã¼berfÃ¼hren.