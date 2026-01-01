Usertour in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Benutzer-Onboarding-Plattform zum Erstellen von In-App-Produkttouren, Checklisten und Umfragen ohne Drittanbieter.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Usertour
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Usertour erstellen kÃ¶nnen
Usertour ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r Benutzer-Onboarding und Produkt-Engagement, die Produktteams ermÃ¶glicht, In-App-Touren, Checklisten, Umfragen und Launcher direkt in ihrer Webanwendung zu erstellen â€“ ohne technische EngpÃ¤sse fÃ¼r jeden neuen Flow. Es ist eine selbst gehostete Alternative zu Appcues, Userpilot und Userflow, die Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Benutzer-Onboarding-Daten gibt und die Abrechnung pro MAU eliminiert.
Das Self-Hosting von Usertour auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Benutzerverhaltensdaten und Onboarding-Analysen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Sie vermeiden die Verfolgung Ihrer Benutzer durch Dritte, erfÃ¼llen Anforderungen an die Datenresidenz und stoÃŸen nie an eine Preisgrenze, wenn Ihre Benutzerbasis wÃ¤chst. Die UnterstÃ¼tzung mehrerer Umgebungen ermÃ¶glicht es Ihnen, Flows sicher in Staging-Umgebungen zu testen, bevor Sie sie in die Produktion Ã¼berfÃ¼hren.
Wichtige Funktionen von Usertour
In-App-Produkttouren
Erstellen Sie interaktive Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitungen, die neue Benutzer zu ihrem ersten Erfolgserlebnis leiten, ohne fÃ¼r jeden Flow Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Onboarding-Checklisten
Erstellen Sie aufgabenbasierte Checklisten, die wichtige Funktionen hervorheben und den Fortschritt jedes Nutzers wÃ¤hrend des Onboarding-Prozesses verfolgen.
Erweiterte Benutzerzielgruppenansprache
Segmentieren Sie Benutzer nach benutzerdefinierten Attributen und Ereignissen, um dem richtigen Benutzer genau zur richtigen Zeit den richtigen Ablauf anzuzeigen.
Flussanalyse
Verfolgen Sie Aufrufe, AbschlÃ¼sse und Abbruchquoten fÃ¼r jeden Ablauf, um genau zu identifizieren, wo Benutzer abbrechen.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Umgebungen
Pflegen Sie separate Produktions- und Staging-Umgebungen, damit AblÃ¤ufe grÃ¼ndlich getestet werden kÃ¶nnen, bevor sie echte Benutzer erreichen.
In-App-Umfragen
Sammeln Sie kontextbezogenes Feedback mit Umfragen, die durch spezifische Benutzeraktionen, Abschlussereignisse oder zeitbasierte Regeln ausgelÃ¶st werden.
Warum Sie Usertour auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.