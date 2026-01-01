Spoolman mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Filamentrollen-Tracker für 3D-Druck-Enthusiasten zur Verwaltung von Inventar, Verbrauch und QR-Code-Etiketten.
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Was Sie mit Spoolman erstellen können
Spoolman ist eine selbst gehostete Webanwendung zur Verwaltung von 3D-Druck-Filamentrollen. Sie bietet Herstellern und Druckfarmen ein zentrales Inventar jeder Rolle – sie verfolgt Gewicht, Material, Farbe, Hersteller und verbleibendes Filament, damit Sie nie einen Druck ohne ausreichend Material beginnen. Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen speichert Spoolman alles in einer schlanken SQLite-Datenbank, stellt eine saubere REST-API für die Integration mit Klipper und Moonraker bereit und bietet eine Web-Benutzeroberfläche, die von jedem Browser in Ihrem Netzwerk aus zugänglich ist.
Das Selbst-Hosting von Spoolman auf Ihrem eigenen VPS hält alle Inventardaten privat und jederzeit zugänglich, ohne Abonnementgebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Echtzeit-WebSocket-Updates bedeuten, dass jeder verbundene Client Inventaränderungen sofort sieht.
Wichtige Funktionen von Spoolman
Spulenbestandsverfolgung
Erfassen Sie Hersteller, Material, Farbe, Gewicht und Restfilament für jede Spule, damit Sie immer wissen, was verfügbar ist, bevor Sie einen Druck starten.
Klipper- und Moonraker-Integration
Die REST-API integriert sich nativ in Klipper und Moonraker, sodass Ihr 3D-Drucker den Spulenverbrauch automatisch ohne manuelle Protokollierung registrieren kann.
QR-Code-Etikettengenerator
Drucken Sie Klebe-QR-Etiketten für jede Spule — ein schneller Scan von jedem mobilen Browser ruft das vollständige Materialprofil und das Restgewicht auf.
Echtzeit-WebSocket-Updates
Bestandsänderungen werden sofort über WebSockets an alle verbundenen Clients übertragen, um Dashboards und Slicer ohne manuelle Aktualisierung synchron zu halten.
Mehrere Datenbank-Backends
Standardmäßig wird zero-config SQLite für Einzelplatzinstallationen verwendet, mit optionaler Unterstützung für PostgreSQL und MariaDB für gemeinsame Druckfarmen und höhere Schreibvolumen.
Warum Sie Spoolman auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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