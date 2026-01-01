Spoolman ist eine selbst gehostete Webanwendung zur Verwaltung von 3D-Druck-Filamentrollen. Sie bietet Herstellern und Druckfarmen ein zentrales Inventar jeder Rolle – sie verfolgt Gewicht, Material, Farbe, Hersteller und verbleibendes Filament, damit Sie nie einen Druck ohne ausreichend Material beginnen. Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen speichert Spoolman alles in einer schlanken SQLite-Datenbank, stellt eine saubere REST-API für die Integration mit Klipper und Moonraker bereit und bietet eine Web-Benutzeroberfläche, die von jedem Browser in Ihrem Netzwerk aus zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Spoolman auf Ihrem eigenen VPS hält alle Inventardaten privat und jederzeit zugänglich, ohne Abonnementgebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Echtzeit-WebSocket-Updates bedeuten, dass jeder verbundene Client Inventaränderungen sofort sieht.