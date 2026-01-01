ClassicPress mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
WordPress-Fork, der die klassische Editor-Erfahrung mit verbesserter Stabilität und ohne Gutenberg-Komplexität beibehält.
Wählen Sie einen VPS-Plan für ClassicPress
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ClassicPress erstellen können
ClassicPress ist ein Community-gesteuerter Fork von WordPress, der den vertrauten TinyMCE Classic Editor beibehält, während der Gutenberg Block-Editor und der damit verbundene Performance-Overhead eliminiert werden. Es behält die Kompatibilität mit den meisten bestehenden WordPress-Themes und -Plugins bei, was es zu einem unkomplizierten Migrationspfad für Websites und Entwickler macht, die ein vorhersehbares, stabiles CMS-Verhalten gegenüber ständigen Interface-Änderungen bevorzugen.
Das Self-Hosting von ClassicPress auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die PHP-Konfiguration, Datenbankoptimierung und das Update-Timing — wodurch die Einschränkungen von Managed WordPress Hosting entfallen, während das Ihnen bereits bekannte WordPress-Ökosystem erhalten bleibt.
Wichtige Funktionen von ClassicPress
Klassischer Editor beibehalten
Behält den TinyMCE-Editor bei, den WordPress-Nutzer kennen, damit Content-Ersteller produktiv arbeiten können, ohne eine neue blockbasierte Oberfläche lernen zu müssen.
WordPress-Plugin-Kompatibilität
Funktioniert mit Tausenden von bestehenden WordPress-Plugins und Themes, sodass Sie migrieren können, ohne Ihre Website neu aufzubauen oder Ihr bestehendes Toolset zu ersetzen.
Stabile Aktualisierungszyklen
Ein Fokus auf langfristigen Support bedeutet, dass Updates vorhersehbar und abwärtskompatibel sind, wodurch das Risiko verringert wird, dass Plugins nach einem Core-Upgrade nicht mehr funktionieren.
Verbesserte Leistung
Das Entfernen von Gutenbergs JavaScript-Mehraufwand führt zu schnelleren Seitenladezeiten und geringerem Server-Ressourcenverbrauch im Vergleich zu gleichwertigen modernen WordPress-Installationen.
Vollständige Anpassungskontrolle
Benutzerdefinierte Beitragstypen, Rollenverwaltung und Child-Theme-Unterstützung bieten Entwicklern die gleiche Flexibilität wie WordPress, jedoch mit einer stabileren Grundlage.
Warum Sie ClassicPress auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.