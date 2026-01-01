ClassicPress ist ein Community-gesteuerter Fork von WordPress, der den vertrauten TinyMCE Classic Editor beibehält, während der Gutenberg Block-Editor und der damit verbundene Performance-Overhead eliminiert werden. Es behält die Kompatibilität mit den meisten bestehenden WordPress-Themes und -Plugins bei, was es zu einem unkomplizierten Migrationspfad für Websites und Entwickler macht, die ein vorhersehbares, stabiles CMS-Verhalten gegenüber ständigen Interface-Änderungen bevorzugen.

Das Self-Hosting von ClassicPress auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die PHP-Konfiguration, Datenbankoptimierung und das Update-Timing — wodurch die Einschränkungen von Managed WordPress Hosting entfallen, während das Ihnen bereits bekannte WordPress-Ökosystem erhalten bleibt.