ChronoFrame ist eine moderne Open-Source-Fotogalerie, entwickelt für Fotografen, die ein schönes, metadatenbasiertes Zuhause für ihre Arbeit wünschen, ohne diese einem Cloud-Dienst zu überlassen. Basierend auf Nuxt 4 mit einer schnellen Bildpipeline, parst es EXIF beim Hochladen automatisch, reverse-geocodiert Aufnahmeorte, generiert ThumbHash-Platzhalter für sofortiges Laden und unterstützt Live- und Bewegungsfotos neben JPEG, PNG und HEIC/HEIF.

Wenn Sie ChronoFrame auf Ihrem VPS betreiben, behalten Sie hochauflösende Originale, GPS-Koordinaten und den Anzeigeverlauf unter Ihrer Kontrolle — kein Abonnement, keine Beschränkungen pro Foto, kein Scannen durch Dritte. Fotos können auf einer lokalen Festplatte oder in jedem S3-kompatiblen Bucket gespeichert werden, und die enthaltene Erkundungskarte verwandelt jede Reise in eine durchsuchbare Zeitleiste, die zeigt, wo jeder Frame aufgenommen wurde.