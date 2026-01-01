SnapOtter ist eine selbstgehostete Bildbearbeitungsplattform, die ein umfassendes Bearbeitungstoolset – Größe ändern, zuschneiden, komprimieren, konvertieren, mit Wasserzeichen versehen und vieles mehr – mit lokalen KI-Funktionen kombiniert, darunter Hintergrundentfernung, Bildskalierung, OCR und Fotorestaurierung. Die gesamte Verarbeitung läuft auf Ihrem eigenen Server unter Verwendung von CPU oder GPU, sodass Originaldateien und Ergebnisse niemals über externe Dienste geleitet werden.

Mit Unterstützung für über 55 Eingabeformate, darunter 23 Kamera-RAW-Formate und 14 Ausgabeformate, bewältigt SnapOtter alles von schnellen Einzelbildbearbeitungen bis hin zu komplexen Stapelverarbeitungsworkflows, die mit seinem visuellen Pipeline-Builder erstellt wurden. Eine REST-API mit interaktiver Swagger-Dokumentation macht es einfach, die Bildverarbeitung in jede Anwendung oder Automatisierung zu integrieren.