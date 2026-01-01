Chroma mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Vektordatenbank für KI-Anwendungen, semantische Suche und Retrieval-Augmented-Generation-Pipelines.
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Was Sie mit Chroma erstellen können
Chroma ist eine Open-Source-Einbettungsdatenbank, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde, die hochdimensionale Vektor-Einbettungen speichern, indizieren und abfragen müssen. Sie lässt sich nativ in LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK integrieren, was sie zum schnellsten Weg macht, um semantische Suche und Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen zu jeder Anwendung hinzuzufügen, ohne eine benutzerdefinierte Vektorinfrastruktur aufbauen zu müssen.
Wenn Sie Chroma auf Ihrem VPS selbst hosten, behalten Sie Ihre Einbettungen, Dokumentendaten und Abfragemuster unter Ihrer Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage und mit der Flexibilität, Ressourcen flexibel anzupassen, wenn Ihre Sammlung wächst.
Wichtige Funktionen von Chroma
RAG Pipeline bereit
Konzipiert als Retrieval-Schicht für LLM-Anwendungen, damit Sie Modellantworten in Ihren eigenen Dokumenten fundieren können, mit minimalem Integrationsaufwand.
Framework-Integrationen
Native Unterstützung für LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK bedeutet, dass sich Ihr bestehender KI-Code mit nur wenigen Konfigurationszeilen mit Chroma verbindet.
Metadatenfilterung
Kombinieren Sie die Vektorähnlichkeitssuche mit strukturierten Metadatenfiltern, um die Ergebnisse nach Datum, Kategorie oder einem beliebigen benutzerdefinierten Attribut ohne Nachbearbeitung einzugrenzen.
Mehrere Distanzmetriken
Wählen Sie Kosinus-Ähnlichkeit, L2-Distanz oder inneres Produkt pro Sammlung, um die Metrik abzugleichen, mit der Ihr Embedding-Modell für genaue Ergebnisse trainiert wurde.
Persistenter Speicher
Embeddings und Indizes überdauern Neustarts und Updates, sodass Ihre Wissensdatenbank intakt bleibt, ohne Dokumente nach jeder Bereitstellungsänderung neu einlesen zu müssen.
Warum Sie Chroma auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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