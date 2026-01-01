Chroma ist eine Open-Source-Einbettungsdatenbank, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde, die hochdimensionale Vektor-Einbettungen speichern, indizieren und abfragen müssen. Sie lässt sich nativ in LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK integrieren, was sie zum schnellsten Weg macht, um semantische Suche und Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen zu jeder Anwendung hinzuzufügen, ohne eine benutzerdefinierte Vektorinfrastruktur aufbauen zu müssen.

Wenn Sie Chroma auf Ihrem VPS selbst hosten, behalten Sie Ihre Einbettungen, Dokumentendaten und Abfragemuster unter Ihrer Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage und mit der Flexibilität, Ressourcen flexibel anzupassen, wenn Ihre Sammlung wächst.