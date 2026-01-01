Parseable mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Observability-Data-Lake für Logs, Metriken und Traces, in Rust entwickelt und auf Apache Parquet basierend.
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Was Sie mit Parseable erstellen können
Parseable ist ein Open-Source-Observability-Data-Lake, der speziell für Logs, Metriken und Traces entwickelt wurde. Es ist in Rust geschrieben und speichert Daten in Apache Parquet. Dadurch erfasst es Telemetriedaten in großem Umfang zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Logging-Stacks, während die Abfrageleistung durch intelligentes Caching und spaltenbasierte Speicherung schnell bleibt.
Das Selbst-Hosting von Parseable auf einem VPS bietet Ihnen ein vollständiges Observability-Backend unter Ihrer eigenen Kontrolle: eine HTTP-Ingestion-API, die mit OpenTelemetry kompatibel ist, eine integrierte Abfrage-Engine mit SQL-Unterstützung, Dashboards, Warnmeldungen und rollenbasierten Zugriff – alles ohne Gebühren pro GB für die Datenerfassung, Anbieterbindung oder die Übermittlung sensibler Log-Daten an Drittanbieter von SaaS-Lösungen.
Wichtige Funktionen von Parseable
Parquet-nativer Speicher
Speichern Sie erfasste Ereignisse als spaltenbasierte Apache Parquet-Dateien für schnelle analytische Abfragen und eine drastische Komprimierung im Vergleich zu rohem JSON.
OpenTelemetry-bereit
Empfängt Logs, Metriken und Traces über das OpenTelemetry-Protokoll, damit bestehende Kollektoren und SDKs Daten ohne Codeänderungen übertragen können.
SQL-Abfrage-Engine
Telemetriedaten mit vertrautem ANSI SQL über beliebige Zeiträume abfragen, mit einer Antwortzeit im Sub-Sekundenbereich auf indizierten Feldern und partitionierten Scans.
Integrierte Dashboards
Erstellen Sie interaktive Dashboards und gespeicherte Abfragen direkt in Parseable, ohne ein separates Visualisierungstool anzudocken.
Warnungen und RBAC
Definieren Sie schwellenwertbasierte Warnmeldungen für Log-Streams und gewähren Sie Teams einen bereichsbezogenen Zugriff über rollenbasierte Zugriffssteuerung auf Streams und Mandanten.
Kosteneffiziente Bindung
Smart-Cache und gestufter Speicher halten aktuelle Daten für Abfragen schnell verfügbar, während ältere Partitionen für eine langfristige Speicherung auf der Festplatte komprimiert bleiben.
Warum Sie Parseable auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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