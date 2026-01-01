Parseable ist ein Open-Source-Observability-Data-Lake, der speziell für Logs, Metriken und Traces entwickelt wurde. Es ist in Rust geschrieben und speichert Daten in Apache Parquet. Dadurch erfasst es Telemetriedaten in großem Umfang zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Logging-Stacks, während die Abfrageleistung durch intelligentes Caching und spaltenbasierte Speicherung schnell bleibt.

Das Selbst-Hosting von Parseable auf einem VPS bietet Ihnen ein vollständiges Observability-Backend unter Ihrer eigenen Kontrolle: eine HTTP-Ingestion-API, die mit OpenTelemetry kompatibel ist, eine integrierte Abfrage-Engine mit SQL-Unterstützung, Dashboards, Warnmeldungen und rollenbasierten Zugriff – alles ohne Gebühren pro GB für die Datenerfassung, Anbieterbindung oder die Übermittlung sensibler Log-Daten an Drittanbieter von SaaS-Lösungen.