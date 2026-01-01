SickGear mit 1 Klick bereitstellen.
Stabiler Automatisierungsserver für Fernsehsendungen — die langjährige, voll ausgestattete Fork von Sick-Beard für selbst gehostete PVR-Setups.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SickGear erstellen können
SickGear ist der stabilste und funktionsreichste, von der Community gepflegte Fork des ursprünglichen Sick-Beard-Projekts – ein selbstgehosteter TV-Show-Automatisierungsserver, der die von Ihnen verfolgten Sendungen verfolgt, Usenet-Indexer und Torrent-Tracker nach neuen Episoden überwacht und passende Veröffentlichungen an Ihren Downloader für den automatischen Bibliotheksimport übergibt. Es wird seit 2014 kontinuierlich weiterentwickelt, mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit, breiter Indexer-Abdeckung und einer ausgefeilten Web-Benutzeroberfläche, die vom ursprünglichen Sick-Beard-Design inspiriert ist.
Das Selbst-Hosting von SickGear auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre TV-Automatisierung rund um die Uhr läuft, sodass Episoden Minuten nach der Veröffentlichung in Ihrer Bibliothek erscheinen. Es lässt sich nahtlos mit Plex, Jellyfin, Emby und dem breiteren Servarr-Medienstapel kombinieren und funktioniert mit praktisch jedem Newznab- und Torznab-Indexer.
Wichtige Funktionen von SickGear
Tracking mit Qualitätsprofilen anzeigen
Sendungsspezifische Einstellungen für Qualität, Auflösung, Sprache und Codec bedeuten, dass jeder Titel genau in dem Format abgerufen wird, das Sie wünschen.
Umfassende Indexer-Unterstützung
Newznab- und Torznab-Kompatibilität sowie direkte Plugins für viele private Tracker decken praktisch jeden Usenet- und Torrent-Indexer ab.
Native Downloader-Integration
Integrierte Plugins für NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge und rTorrent ermöglichen es SickGear, die gesamte Download-Pipeline zu steuern.
Untertitel-Suche
Die OpenSubtitles-, Addic7ed- und Podnapisi-Integration ruft passende Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen direkt nach jedem Download ab.
Anime- und Sonderformat-Unterstützung
Integrierte AniDB-Integration übernimmt Anime-spezifische Benennungskonventionen und absolute Episodennummerierung ohne manuelle Problemumgehungen.
Warum Sie SickGear auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.