SickGear ist der stabilste und funktionsreichste, von der Community gepflegte Fork des ursprünglichen Sick-Beard-Projekts – ein selbstgehosteter TV-Show-Automatisierungsserver, der die von Ihnen verfolgten Sendungen verfolgt, Usenet-Indexer und Torrent-Tracker nach neuen Episoden überwacht und passende Veröffentlichungen an Ihren Downloader für den automatischen Bibliotheksimport übergibt. Es wird seit 2014 kontinuierlich weiterentwickelt, mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit, breiter Indexer-Abdeckung und einer ausgefeilten Web-Benutzeroberfläche, die vom ursprünglichen Sick-Beard-Design inspiriert ist.

Das Selbst-Hosting von SickGear auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre TV-Automatisierung rund um die Uhr läuft, sodass Episoden Minuten nach der Veröffentlichung in Ihrer Bibliothek erscheinen. Es lässt sich nahtlos mit Plex, Jellyfin, Emby und dem breiteren Servarr-Medienstapel kombinieren und funktioniert mit praktisch jedem Newznab- und Torznab-Indexer.