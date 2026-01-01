Letta ist ein Open-Source-Framework zur Erstellung von KI-Agenten mit Langzeitgedächtnis, das es ihnen ermöglicht, aus Gesprächen zu lernen und sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Im Gegensatz zu zustandslosen Chatbots pflegen Letta-Agenten Speicherblöcke, die zwischen den Sitzungen bestehen bleiben, Benutzereinstellungen abrufen und ihr Verhalten basierend auf gesammelter Erfahrung anpassen.

Das Selbst-Hosting von Letta auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Agentendaten und Speicher, eliminiert API-Kosten pro Anfrage für die Speicherverwaltung und ermöglicht es Ihnen, jeden LLM-Anbieter – von OpenAI und Anthropic bis hin zu lokal gehosteten Ollama-Modellen – ohne Anbieterbindung zu integrieren.