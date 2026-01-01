Letta mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Framework zum Erstellen von zustandsbehafteten KI-Agenten mit persistentem Gedächtnis, die im Laufe der Zeit lernen und sich verbessern.
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Was Sie mit Letta erstellen können
Letta ist ein Open-Source-Framework zur Erstellung von KI-Agenten mit Langzeitgedächtnis, das es ihnen ermöglicht, aus Gesprächen zu lernen und sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Im Gegensatz zu zustandslosen Chatbots pflegen Letta-Agenten Speicherblöcke, die zwischen den Sitzungen bestehen bleiben, Benutzereinstellungen abrufen und ihr Verhalten basierend auf gesammelter Erfahrung anpassen.
Das Selbst-Hosting von Letta auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Agentendaten und Speicher, eliminiert API-Kosten pro Anfrage für die Speicherverwaltung und ermöglicht es Ihnen, jeden LLM-Anbieter – von OpenAI und Anthropic bis hin zu lokal gehosteten Ollama-Modellen – ohne Anbieterbindung zu integrieren.
Wichtige Funktionen von Letta
Persistenter Agentenspeicher
Agenten behalten den Kontext zwischen den Sitzungen mithilfe strukturierter Speicherblöcke bei, sodass sie niemals vergangene Gespräche oder Benutzerpräferenzen vergessen.
Multi-Anbieter-LLM-Support
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama und mehr – wechseln Sie Modelle, ohne Ihre Agentenlogik zu ändern.
REST API und SDKs
Vollständige REST-API mit Python- und TypeScript-SDKs zur Integration zustandsbehafteter Agenten in jede Anwendung oder jeden Workflow.
Multi-Agenten-Orchestrierung
Erstellen Sie komplexe Pipelines mit Agent-zu-Agent-Kommunikation, gemeinsamem Speicher und koordinierter Aufgabenausführung.
Werkzeugausführung
Agenten können benutzerdefinierte Tools aufrufen und Code in Sandbox-Umgebungen ausführen, um in der realen Welt zu agieren.
Speicher-Selbsteditierung
Agenten aktualisieren ihre eigenen Speicherblöcke in Echtzeit, was eine kontinuierliche Selbstverbesserung und adaptives Verhalten ermöglicht.
Warum Sie Letta auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.