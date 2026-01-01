EspoCRM ist eine vollständig quelloffene CRM-Plattform, die für Organisationen jeder Größe entwickelt wurde, die ein flexibles, anpassbares System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen. Es deckt den gesamten Verkaufszyklus – Leads, Konten, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten – ab, zusammen mit Marketingkampagnen, E-Mail-Integration und einem integrierten Helpdesk für Supportfälle.

Das Self-Hosting von EspoCRM auf Ihrem VPS stellt alle Ihre Kundendaten unter Ihre direkte Kontrolle, ohne Pro-Benutzer-Lizenzgebühren, keine Herstellerbindung und mit der Freiheit, die Plattform mit benutzerdefinierten Entitäten, Feldern und Workflows zu erweitern, um Ihren genauen Geschäftsprozessen zu entsprechen.