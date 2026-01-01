EspoCRM mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose Open-Source CRM-Plattform zur Verwaltung von Leads, Kontakten, Deals, Kampagnen und Supportfällen in einer übersichtlichen, anpassbaren Oberfläche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EspoCRM erstellen können
EspoCRM ist eine vollständig quelloffene CRM-Plattform, die für Organisationen jeder Größe entwickelt wurde, die ein flexibles, anpassbares System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen. Es deckt den gesamten Verkaufszyklus – Leads, Konten, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten – ab, zusammen mit Marketingkampagnen, E-Mail-Integration und einem integrierten Helpdesk für Supportfälle.
Das Self-Hosting von EspoCRM auf Ihrem VPS stellt alle Ihre Kundendaten unter Ihre direkte Kontrolle, ohne Pro-Benutzer-Lizenzgebühren, keine Herstellerbindung und mit der Freiheit, die Plattform mit benutzerdefinierten Entitäten, Feldern und Workflows zu erweitern, um Ihren genauen Geschäftsprozessen zu entsprechen.
Wichtige Funktionen von EspoCRM
Vollständige Vertriebspipeline
Verfolgen Sie Leads vom ersten Kontakt bis zum Geschäftsabschluss mit anpassbaren Verkaufschancenphasen, Aktivitätsprotokollen und Prognosen, die in jedem Kontodatensatz integriert sind.
Marketingkampagnen
E-Mail-Kampagnen an gezielte Kontaktlisten mit Öffnungs- und Klick-Tracking erstellen und versenden, ohne eine Marketingplattform eines Drittanbieters zu benötigen.
Benutzerdefinierte Entitäten & Felder
Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenmodelle mit neuen Entitätstypen, Feldern, Beziehungen und Ansichten über das Admin-Panel — für die meisten Anpassungen ist keine Programmierung erforderlich.
Integrierter Helpdesk
Bearbeiten Sie Kundensupportfälle mit einem Ticketsystem, das direkt mit Kontakten, Konten und Verkaufsunterlagen verknüpft ist, um den vollständigen Kontext zu erhalten.
REST API & Integrationen
Verbinden Sie EspoCRM mit externen Systemen über eine saubere REST-API, mit integrierten Integrationen für E-Mail-Server, VoIP und beliebte Business-Tools.
Warum Sie EspoCRM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.