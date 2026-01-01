Dasharr ist ein Open-Source-Dashboard, das mit Rust und Vue entwickelt wurde und speziell fÃ¼r Nutzer privater Torrent-Tracker konzipiert ist. Es fragt periodisch jeden von Ihnen aktivierten Indexer ab, speichert die Historie in PostgreSQL und zeigt langfristige Trends bei Upload, Download, Ratio, Bonuspunkten und Bounty auf, die die Tracker selbst selten Ã¼ber den aktuellen Wert hinaus offenlegen.

Das Selbst-Hosting von Dasharr auf Ihrem VPS bewahrt jeden API-SchlÃ¼ssel und die gesamte Historie Ihrer Tracker-Konten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf, anstatt bei einem Drittanbieterdienst. Statistiken werden alle sechs Stunden im Hintergrund gesammelt, sodass Sie Uploads, automatisierte Tools und Bounty-Ausgaben Ã¼ber alle Ihre Tracker hinweg in einer einzigen Timeline korrelieren kÃ¶nnen.