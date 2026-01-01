Bis zu 69 % Rabatt auf Dasharr

Dasharr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehostetes Dashboard, das Upload-, Download- und Bounty-Statistiken Ã¼ber mehr als zwanzig private Torrent-Tracker hinweg verfolgt.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dasharr erstellen kÃ¶nnen

Dasharr ist ein Open-Source-Dashboard, das mit Rust und Vue entwickelt wurde und speziell fÃ¼r Nutzer privater Torrent-Tracker konzipiert ist. Es fragt periodisch jeden von Ihnen aktivierten Indexer ab, speichert die Historie in PostgreSQL und zeigt langfristige Trends bei Upload, Download, Ratio, Bonuspunkten und Bounty auf, die die Tracker selbst selten Ã¼ber den aktuellen Wert hinaus offenlegen.

Das Selbst-Hosting von Dasharr auf Ihrem VPS bewahrt jeden API-SchlÃ¼ssel und die gesamte Historie Ihrer Tracker-Konten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf, anstatt bei einem Drittanbieterdienst. Statistiken werden alle sechs Stunden im Hintergrund gesammelt, sodass Sie Uploads, automatisierte Tools und Bounty-Ausgaben Ã¼ber alle Ihre Tracker hinweg in einer einzigen Timeline korrelieren kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Dasharr

Multi-Tracker-Support

Integrierte Collector fÃ¼r mehr als zwanzig private Tracker, darunter RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP und viele weitere, unter einem einzigen Dashboard.

Langzeitgeschichte

Jede Umfrage wird in PostgreSQL gespeichert, damit Sie sehen kÃ¶nnen, wie sich Upload, Ratio und Bonuspunkte Ã¼ber Wochen und Monate hinweg entwickeln, anstatt nur den aktuellen Stand zu sehen.

Geplante Sammlung

Statistiken werden alle sechs Stunden automatisch im Hintergrund aktualisiert, sodass das Dashboard immer die aktuelle AktivitÃ¤t ohne manuelle Synchronisierung widerspiegelt.

PrÃ¤mienplanung

Verfolgen Sie PrÃ¤mieneinnahmen und Ausgaben Ã¼ber alle Tracker hinweg, um zu planen, wie viel fÃ¼r Anfragen innerhalb eines beliebigen Zeitfensters bereitgestellt werden kann.

OpenAPI dokumentiert

Jeder Endpunkt ist Ã¼ber eine Swagger UI unter /swagger-ui/ zugÃ¤nglich, sodass die Daten von benutzerdefinierten Skripten, Grafana oder anderen Dashboards abgefragt werden kÃ¶nnen.

StandardmÃ¤ÃŸig privat

Ihre Tracker-API-SchlÃ¼ssel verlassen Ihren VPS niemals â€“ das Backend kommuniziert direkt mit jedem Indexer und speichert Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank.

Warum Sie Dasharr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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