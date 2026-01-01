Dasharr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Dashboard, das Upload-, Download- und Bounty-Statistiken Ã¼ber mehr als zwanzig private Torrent-Tracker hinweg verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dasharr erstellen kÃ¶nnen
Dasharr ist ein Open-Source-Dashboard, das mit Rust und Vue entwickelt wurde und speziell fÃ¼r Nutzer privater Torrent-Tracker konzipiert ist. Es fragt periodisch jeden von Ihnen aktivierten Indexer ab, speichert die Historie in PostgreSQL und zeigt langfristige Trends bei Upload, Download, Ratio, Bonuspunkten und Bounty auf, die die Tracker selbst selten Ã¼ber den aktuellen Wert hinaus offenlegen.
Das Selbst-Hosting von Dasharr auf Ihrem VPS bewahrt jeden API-SchlÃ¼ssel und die gesamte Historie Ihrer Tracker-Konten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf, anstatt bei einem Drittanbieterdienst. Statistiken werden alle sechs Stunden im Hintergrund gesammelt, sodass Sie Uploads, automatisierte Tools und Bounty-Ausgaben Ã¼ber alle Ihre Tracker hinweg in einer einzigen Timeline korrelieren kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Dasharr
Multi-Tracker-Support
Integrierte Collector fÃ¼r mehr als zwanzig private Tracker, darunter RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP und viele weitere, unter einem einzigen Dashboard.
Langzeitgeschichte
Jede Umfrage wird in PostgreSQL gespeichert, damit Sie sehen kÃ¶nnen, wie sich Upload, Ratio und Bonuspunkte Ã¼ber Wochen und Monate hinweg entwickeln, anstatt nur den aktuellen Stand zu sehen.
Geplante Sammlung
Statistiken werden alle sechs Stunden automatisch im Hintergrund aktualisiert, sodass das Dashboard immer die aktuelle AktivitÃ¤t ohne manuelle Synchronisierung widerspiegelt.
PrÃ¤mienplanung
Verfolgen Sie PrÃ¤mieneinnahmen und Ausgaben Ã¼ber alle Tracker hinweg, um zu planen, wie viel fÃ¼r Anfragen innerhalb eines beliebigen Zeitfensters bereitgestellt werden kann.
OpenAPI dokumentiert
Jeder Endpunkt ist Ã¼ber eine Swagger UI unter /swagger-ui/ zugÃ¤nglich, sodass die Daten von benutzerdefinierten Skripten, Grafana oder anderen Dashboards abgefragt werden kÃ¶nnen.
StandardmÃ¤ÃŸig privat
Ihre Tracker-API-SchlÃ¼ssel verlassen Ihren VPS niemals â€“ das Backend kommuniziert direkt mit jedem Indexer und speichert Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank.
Warum Sie Dasharr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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