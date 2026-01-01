Jaeger ist ein von der CNCF graduiertes Projekt für End-to-End-Tracing verteilter Systeme, das ursprünglich bei Uber entwickelt wurde, um Tausende von Mikrodiensten zu überwachen. Es erfasst, wie Anfragen sich durch Ihr System ausbreiten – und deckt dabei Dienstabhängigkeiten, Zeitaufschlüsselungen, Fehlerfortpflanzung und Latenzengpässe auf, die mit herkömmlicher Protokollierung allein unsichtbar bleiben. Diese Bereitstellung unterstützt das OpenTelemetry Protocol (OTLP) sofort einsatzbereit für die Kompatibilität mit modernen Instrumentierungsbibliotheken.

Das Selbst-Hosting von Jaeger hält Trace-Daten – die oft Benutzerkennungen, Datenbankabfragen und interne API-Details enthalten – vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden die Kosten pro Trace von kommerziellen APM-Anbietern und behalten die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff, mit vorhersehbaren Kosten, die mit Ihrem VPS und nicht mit Ihrem Traffic-Volumen skalieren.