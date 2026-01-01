Redis Commander ist eine leichtgewichtige, quelloffene Web-Oberfläche zur Verwaltung von Redis-Datenbanken. Sie bietet einen baumartigen Browser zur Navigation durch Keyspaces, Inline-Editoren für Strings, Hashes, Listen, Sets und sortierte Sets sowie eine integrierte Kommandozeile zum Ausführen beliebiger Redis-Befehle. Serverstatistiken – Speichernutzung, verbundene Clients, Trefferquoten – sind auf dem Dashboard auf einen Blick sichtbar.

Diese Bereitstellung bündelt Redis Commander mit einer Redis 7-Instanz, sodass Sie einen voll funktionsfähigen Schlüssel-Wert-Speicher und dessen Verwaltungs-UI in einem einzigen Stack erhalten. HTTP Basic Auth schützt die Web-Oberfläche vor unbefugtem Zugriff, und die Redis-Instanz ist mit einem generierten Passwort gesichert, sodass sie ohne Anmeldeinformationen nicht zugänglich ist.