Mayan EDMS ist ein kostenloses, quelloffenes unternehmensweites Dokumentenmanagementsystem, das die Dokumente Ihrer Organisation Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che erfasst, speichert, organisiert und abruft. Basierend auf Django und weltweit in Gesundheits-, Rechts-, Regierungs- und Finanzorganisationen eingesetzt, bietet Mayan OCR, Volltextsuche, automatisierte Workflows, eine fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle, Versionshistorie und metadatengesteuerte Ablagen â€“ Funktionen, die typischerweise in kommerziellen DMS-Produkten zu finden sind, die Tausende von Dollar pro Lizenz kosten.

Das Selbst-Hosting von Mayan EDMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, Audit-Protokoll und jeden Workflow innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt Ã¼ber einen Drittanbieter-SaaS zu laufen. Dokumente werden verschlÃ¼sselt im Ruhezustand gespeichert, und das umfangreiche Berechtigungssystem ermÃ¶glicht es Ihnen, die Sichtbarkeit zwischen Abteilungen, Kunden oder Compliance-Bereichen zu trennen.