MetaTrader 5 mit 1 Klick bereitstellen.
Betreiben Sie MetaTrader 5 in einem Browser über KasmVNC für den 24/7 Forex- und CFD-Handel ohne einen dedizierten Windows-Rechner.
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit MetaTrader 5 erstellen können
MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Handelsplattform für Privatanleger für Forex, Aktien, Futures, CFDs und Kryptowährungen – sie wird von Millionen von Tradern genutzt und von Hunderten von Brokern weltweit unterstützt. Diese Vorlage führt die vollständige Windows-Version von MetaTrader 5 in einem Wine-on-Linux-Container aus, der über KasmVNC zugänglich gemacht wird, sodass Sie von jedem Browser aus darauf zugreifen können, ohne den Desktop-Client lokal installieren zu müssen.
Das Selbst-Hosting von MT5 auf Ihrem VPS bietet Tradern ein rund um die Uhr online verfügbares Trading-Terminal, das Expert Advisors (EAs) und Copy-Trading-Abonnements ausführt, ohne dass ein Desktop-Computer wach bleiben muss. Das browserbasierte KasmVNC-Frontend ermöglicht es Ihnen, sich von überall aus anzumelden – ob Desktop, Tablet oder Telefon – ohne den proprietären MT5-Client auf jedem Gerät installieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von MetaTrader 5
Immer aktive EAs
Betreiben Sie Expert Advisors und Copy-Trading-Abonnements rund um die Uhr, ohne einen Desktop eingeschaltet lassen zu müssen — Ihr VPS übernimmt nächtliche und Wochenend-Marktereignisse automatisch.
Browserzugriff
Verbinden Sie sich mit Ihrem MT5-Terminal von jedem Gerät aus mit einem modernen Browser über KasmVNC — Desktop, Tablet oder Smartphone — keine Windows-Installation erforderlich.
Verbinden Sie jeden Broker
Nutzen Sie einen beliebigen MetaTrader 5 Broker — Hunderte unterstützen MT5, darunter IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM und viele andere weltweit.
Diagramme und Indikatoren
Vollständige MT5-Chartanalyse mit technischen Indikatoren, Markttiefe, Multi-Zeitrahmen-Analyse und benutzerdefinierten Indikatorskripten via MQL5.
Algorithmenhandel
MQL5 IDE im Terminal zum Schreiben von Expert Advisors, benutzerdefinierten Indikatoren und Skripten – plus optionaler Python RPyC-Integration für externe Automatisierung.
Persistente Konfiguration
Ihr Terminalprofil, Vorlagen, EAs, Indikatoren und Kontozugangsdaten bleiben bei Container-Neustarts über ein dediziertes Konfigurationsvolume erhalten.
Warum Sie MetaTrader 5 auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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