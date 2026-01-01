MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Handelsplattform für Privatanleger für Forex, Aktien, Futures, CFDs und Kryptowährungen – sie wird von Millionen von Tradern genutzt und von Hunderten von Brokern weltweit unterstützt. Diese Vorlage führt die vollständige Windows-Version von MetaTrader 5 in einem Wine-on-Linux-Container aus, der über KasmVNC zugänglich gemacht wird, sodass Sie von jedem Browser aus darauf zugreifen können, ohne den Desktop-Client lokal installieren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von MT5 auf Ihrem VPS bietet Tradern ein rund um die Uhr online verfügbares Trading-Terminal, das Expert Advisors (EAs) und Copy-Trading-Abonnements ausführt, ohne dass ein Desktop-Computer wach bleiben muss. Das browserbasierte KasmVNC-Frontend ermöglicht es Ihnen, sich von überall aus anzumelden – ob Desktop, Tablet oder Telefon – ohne den proprietären MT5-Client auf jedem Gerät installieren zu müssen.