Logto ist eine moderne Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die eine vollständige Authentifizierungsinfrastruktur für Web-, Mobil- und API-Anwendungen bereitstellt. Sie implementiert standardmäßig OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML, mit vorgefertigten Anmelde-UI-Komponenten, Social Login-Integrationen, MFA und rollenbasierter Zugriffskontrolle — sodass Teams eine produktionsreife Authentifizierung hinzufügen können, ohne sie von Grund auf neu zu entwickeln.

Das Selbsthosten von Logto auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Benutzer zu festen Kosten, volle Datenhoheit über Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten und die Flexibilität, Anforderungen an Datenresidenz oder Compliance zu erfüllen, die Authentifizierungsdienste von Drittanbietern nicht erfüllen können.