Logto in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassende Identitäts- und Authentifizierungsplattform mit OAuth 2.0, OIDC und Enterprise-SSO-Unterstützung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Logto erstellen können
Logto ist eine moderne Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die eine vollständige Authentifizierungsinfrastruktur für Web-, Mobil- und API-Anwendungen bereitstellt. Sie implementiert standardmäßig OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML, mit vorgefertigten Anmelde-UI-Komponenten, Social Login-Integrationen, MFA und rollenbasierter Zugriffskontrolle — sodass Teams eine produktionsreife Authentifizierung hinzufügen können, ohne sie von Grund auf neu zu entwickeln.
Das Selbsthosten von Logto auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Benutzer zu festen Kosten, volle Datenhoheit über Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten und die Flexibilität, Anforderungen an Datenresidenz oder Compliance zu erfüllen, die Authentifizierungsdienste von Drittanbietern nicht erfüllen können.
Wichtige Funktionen von Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Branchenübliche Protokolle zur Sicherung von Anwendungen und APIs, ohne benutzerdefinierte Authentifizierungslogik schreiben zu müssen.
Social Login Integrationen
Fügen Sie Google, GitHub, Microsoft und Dutzende anderer sozialer Anbieter mit minimaler Konfiguration zu jeder Anwendung hinzu.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Konten schützen mit TOTP, SMS und E-Mail-OTP-Multi-Faktor-Authentifizierung und passwortlosen Anmeldeabläufen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie Rollen, Berechtigungen und Geltungsbereiche, um genau zu steuern, worauf jeder Benutzer oder jede Anwendung zugreifen kann.
Organisationsmanagement
Unterstützung von mandantenfähigen SaaS-Anwendungen mit integrierten Organisations- und Teamstrukturen sowie organisationsspezifischem SSO.
Warum Sie Logto auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.