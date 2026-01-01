WebTop bietet eine vollständige Linux-Desktop-Umgebung, die von jedem Browser aus über KasmVNC-Streaming zugänglich ist. Entwickelt von LinuxServer.io, bietet es KDE, XFCE und andere Desktop-Umgebungen mit persistentem Home-Verzeichnis-Speicher, integrierter Dateiverwaltung, Audio- und Video-Passthrough sowie reibungsloser grafischer Leistung durch Shared-Memory-Konfiguration.

Das Selbst-Hosten von WebTop auf einem VPS bietet Ihnen einen sicheren Remote-Desktop, der ohne VPN- oder RDP-Client-Software zugänglich ist. Es ist ideal, um grafische Linux-Anwendungen aus eingeschränkten Umgebungen auszuführen und bietet einen konsistenten Entwicklungs- oder Produktivitätsarbeitsbereich, der von jedem Gerät mit einem Browser aus zugänglich ist.