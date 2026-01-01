WebTop mit 1 Klick bereitstellen.
Vollständige Linux-Desktop-Umgebung in Ihrem Browser mit persistenten Sitzungen, Dateiverwaltung und Audio-/Video-Unterstützung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für WebTop
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WebTop erstellen können
WebTop bietet eine vollständige Linux-Desktop-Umgebung, die von jedem Browser aus über KasmVNC-Streaming zugänglich ist. Entwickelt von LinuxServer.io, bietet es KDE, XFCE und andere Desktop-Umgebungen mit persistentem Home-Verzeichnis-Speicher, integrierter Dateiverwaltung, Audio- und Video-Passthrough sowie reibungsloser grafischer Leistung durch Shared-Memory-Konfiguration.
Das Selbst-Hosten von WebTop auf einem VPS bietet Ihnen einen sicheren Remote-Desktop, der ohne VPN- oder RDP-Client-Software zugänglich ist. Es ist ideal, um grafische Linux-Anwendungen aus eingeschränkten Umgebungen auszuführen und bietet einen konsistenten Entwicklungs- oder Produktivitätsarbeitsbereich, der von jedem Gerät mit einem Browser aus zugänglich ist.
Wichtige Funktionen von WebTop
Browserbasierter Desktop
Greifen Sie von jedem Browser aus auf einen vollständigen Linux-Desktop zu, ohne VPN, RDP oder Remote-Desktop-Client-Software installieren zu müssen.
Mehrere Desktop-Umgebungen
Wählen Sie aus KDE, XFCE, MATE und anderen Desktop-Umgebungen, je nach Ihrem Workflow und Ihren Ressourcenpräferenzen.
Persistenter Speicher
Das Home-Verzeichnis und die Anwendungsdaten bleiben zwischen den Sitzungen erhalten, wodurch Ihre Dateien und Konfigurationen bei erneuten Verbindungen intakt bleiben.
Audio- und Video-Support
Multimedia-Passthrough ermöglicht die Wiedergabe von Audio und Video innerhalb der containerisierten Desktop-Umgebung.
Sicherer Fernzugriff
Auf den Desktop über HTTPS via Traefik zugreifen, ohne RDP- oder VNC-Ports direkt dem Internet auszusetzen.
Warum Sie WebTop auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.