ChiefOnboarding ist eine kostenlose Open-Source-Mitarbeiter-Onboarding-Plattform, die HR-Teams und Managern hilft, den gesamten Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter zu automatisieren – von Pre-Boarding-Checklisten über die Kontobereitstellung bis hin zu Aufgabenzuweisungen. Neue Mitarbeiter können ihr Onboarding über ein Webportal oder direkt über einen Slack-Bot abschließen, wodurch sich der Prozess unabhängig vom Arbeitsort natürlich anfühlt.

Das Self-Hosting von ChiefOnboarding auf Ihrem VPS hält sensible Mitarbeiterdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Herstellerbindung. Es unterstützt mehrere Sprachen und Zeitzonen, was es praktisch für verteilte und internationale Teams macht.