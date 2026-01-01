ChiefOnboarding mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Mitarbeiter-Onboarding-Plattform, die HR-Workflows und Slack-Integrationen für neue Mitarbeiter automatisiert.
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Was Sie mit ChiefOnboarding erstellen können
ChiefOnboarding ist eine kostenlose Open-Source-Mitarbeiter-Onboarding-Plattform, die HR-Teams und Managern hilft, den gesamten Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter zu automatisieren – von Pre-Boarding-Checklisten über die Kontobereitstellung bis hin zu Aufgabenzuweisungen. Neue Mitarbeiter können ihr Onboarding über ein Webportal oder direkt über einen Slack-Bot abschließen, wodurch sich der Prozess unabhängig vom Arbeitsort natürlich anfühlt.
Das Self-Hosting von ChiefOnboarding auf Ihrem VPS hält sensible Mitarbeiterdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Herstellerbindung. Es unterstützt mehrere Sprachen und Zeitzonen, was es praktisch für verteilte und internationale Teams macht.
Wichtige Funktionen von ChiefOnboarding
Automatisierte Workflows
Aufgaben, Erinnerungen und die Kontobereitstellung automatisch auslösen, basierend auf Onboarding-Meilensteinen und konfigurierbaren Zeitplänen.
Slack Bot-Integration
Neue Mitarbeiter können Aufgaben erledigen und auf Ressourcen zugreifen, direkt in Slack, ohne zu einem separaten Webportal wechseln zu müssen.
Pre-Boarding-Abläufe
Starten Sie den Onboarding-Prozess vor dem ersten Tag mit automatisierten Pre-Boarding-Checklisten und Willkommensnachrichten.
Mehrsprachige Unterstützung
Unterstützen Sie verteilte und internationale Teams mit integrierter Unterstützung für mehrere Sprachen und zeitzonenbewusster Terminplanung.
Aufgaben- und Ressourcenverfolgung
Aufgaben zuweisen, Dokumente teilen und die Fertigstellung über den gesamten Onboarding-Prozess hinweg von einem einzigen Dashboard aus überwachen.
Warum Sie ChiefOnboarding auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.