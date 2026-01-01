MetaMCP mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Einheitlicher MCP-Aggregator und Gateway, mit dem Sie alle Ihre MCP-Server über einen einzigen Endpunkt verwalten, konfigurieren und bereitstellen können.
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Was Sie mit MetaMCP erstellen können
MetaMCP ist ein Open-Source-MCP (Model Context Protocol) Proxy, der mehrere MCP-Server zu einem einzigen, vereinheitlichten Endpunkt aggregiert. Es ermöglicht Ihnen, Server in Namespaces zu gruppieren, Middleware für Ratenbegrenzung und Beobachtbarkeit anzuwenden und Endpunkte mit Authentifizierung bereitzustellen – alles, ohne Ihre bestehenden MCP-Clients zu modifizieren.
Das Self-Hosting von MetaMCP auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre KI-Tool-Infrastruktur. Verbinden Sie jeden MCP-Client (Cursor, Claude Desktop oder benutzerdefinierte Agenten) mit einem verwalteten Gateway, bewahren Sie Geheimnisse serverseitig auf und skalieren Sie Ihr Tool-Ökosystem, ohne jeden Client neu konfigurieren zu müssen, wenn sich Server ändern.
Wichtige Funktionen von MetaMCP
MCP-Server-Aggregation
Kombinieren Sie eine beliebige Anzahl von STDIO- oder HTTP-MCP-Servern zu einem einzigen, einheitlichen Endpunkt, mit dem sich Ihre Clients verbinden können.
Namespace-Arbeitsbereiche
MCP-Server in isolierte Namensräume gruppieren und ganze Toolsets für einen Endpunkt mit einem Klick wechseln.
API-Schlüssel-Authentifizierung
Sichern Sie Endpunkte mit Bearer-Token-Authentifizierung, damit nur autorisierte Clients und Agenten auf Ihre Tools zugreifen können.
Integrierter MCP Inspector
Überprüfen und debuggen Sie Ihre MetaMCP-Endpunkte intern mit gespeicherten Serverkonfigurationen, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
Middleware-Support
Steckbare Middleware für Ratenbegrenzung, Beobachtbarkeit und Sicherheit im gesamten aggregierten MCP-Verkehr einsetzen.
SSO und OAuth
Die Unterstützung für OpenID Connect-Anbieter ermöglicht unternehmensweites Single Sign-On neben dem lokalen Better Auth-Sitzungsmanagement.
Warum Sie MetaMCP auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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