Kavita ist eine funktionsreiche, selbst gehostete Anwendung zur Verwaltung digitaler Bibliotheken, die CBZ, CBR, EPUB, PDF und alle gÃ¤ngigen Comic- und E-Book-Formate unterstÃ¼tzt. Sie scannt und katalogisiert Ihre Medien automatisch mit Metadatenextraktion und bietet dedizierte LeseoberflÃ¤chen, die fÃ¼r jeden Inhaltstyp optimiert sind â€“ einschlieÃŸlich doppelseitiger Comic-Layouts, Rechts-nach-links-Manga-Fluss und kontinuierlichem Webtoon-Scrollen.

Wenn Sie Kavita auf Ihrem eigenen VPS hosten, ist Ihre gesamte Sammlung rund um die Uhr von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar, ohne von der VerfÃ¼gbarkeit Ihrer Heimhardware abhÃ¤ngig zu sein. Die MehrbenutzerunterstÃ¼tzung mit rollenbasierten Berechtigungen ermÃ¶glicht es Familien, eine Bibliothek mit altersgerechten Zugriffskontrollen zu teilen, wÃ¤hrend die OPDS-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jede kompatible Lese-App eine Verbindung zu Ihrem Server herstellen kann.