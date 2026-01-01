Kavita mit 1 Klick installieren.
Selbst gehostete digitale Bibliothek fÃ¼r Comics, Manga, Light Novels und E-Books mit dedizierten Readern und MehrbenutzerunterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Kavita
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kavita erstellen kÃ¶nnen
Kavita ist eine funktionsreiche, selbst gehostete Anwendung zur Verwaltung digitaler Bibliotheken, die CBZ, CBR, EPUB, PDF und alle gÃ¤ngigen Comic- und E-Book-Formate unterstÃ¼tzt. Sie scannt und katalogisiert Ihre Medien automatisch mit Metadatenextraktion und bietet dedizierte LeseoberflÃ¤chen, die fÃ¼r jeden Inhaltstyp optimiert sind â€“ einschlieÃŸlich doppelseitiger Comic-Layouts, Rechts-nach-links-Manga-Fluss und kontinuierlichem Webtoon-Scrollen.
Wenn Sie Kavita auf Ihrem eigenen VPS hosten, ist Ihre gesamte Sammlung rund um die Uhr von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar, ohne von der VerfÃ¼gbarkeit Ihrer Heimhardware abhÃ¤ngig zu sein. Die MehrbenutzerunterstÃ¼tzung mit rollenbasierten Berechtigungen ermÃ¶glicht es Familien, eine Bibliothek mit altersgerechten Zugriffskontrollen zu teilen, wÃ¤hrend die OPDS-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jede kompatible Lese-App eine Verbindung zu Ihrem Server herstellen kann.
Wichtige Funktionen von Kavita
Universelle FormatunterstÃ¼tzung
Lesen Sie CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- und EPUB-Dateien mit automatischer Formaterkennung und fÃ¼r jeden Dateityp optimierter Darstellung.
Fachleser
Spezielle Lesemodi fÃ¼r Comics, Manga (von rechts nach links), E-Books und Webtoon-Scrolling passen sich automatisch jedem Inhaltstyp an.
Mehrbenutzerbibliotheken
Erstellen Sie unbegrenzt Benutzerkonten mit Admin-, Bibliothekar- und Leserrollen sowie AltersbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r familienfreundliches Surfen.
Smarte Metadaten
Kavita+ verbindet sich mit Comic Vine, AniList und anderen Anbietern, um Ihre Bibliothek automatisch mit Covern, Beschreibungen und Erstellerinformationen anzureichern.
OPDS & Tachiyomi UnterstÃ¼tzung
Greifen Sie auf Ihre Bibliothek Ã¼ber jede OPDS-kompatible App oder die Tachiyomi-Erweiterung auf Android zu, was Ihnen FlexibilitÃ¤t beim Lesen bietet.
Warum Sie Kavita auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.