Matrix Conduit ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Matrix-Homeserver, der in Rust geschrieben ist. Als schlanke Alternative zu Synapse konzipiert, wird es als einzelnes Binary mit einer eingebetteten RocksDB-Datenbank ausgeliefert, wodurch die Notwendigkeit für PostgreSQL oder andere externe Dienste entfällt und der Ressourcenverbrauch für den Betrieb eines eigenen Chat-Servers drastisch gesenkt wird.

Das Selbst-Hosting von Conduit auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Nachrichtenverlauf, Medien und Verschlüsselungsschlüssel, während es weiterhin mit dem globalen Matrix-Netzwerk föderiert. End-to-End-Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert, und jeder Standard-Matrix-Client wie Element, FluffyChat oder Cinny verbindet sich sofort, sodass Ihre Community weiterhin die Tools verwendet, die sie bereits kennt.