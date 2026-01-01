Redpanda Console mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Entwicklerfreundliche Web-BenutzeroberflÃ¤che zur Verwaltung von Kafka- und Redpanda-Clustern, Themen, Verbrauchergruppen und Live-NachrichtenstrÃ¶men.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Redpanda Console
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Redpanda Console erstellen kÃ¶nnen
Redpanda Console ist eine Open-Source-Web-BenutzeroberflÃ¤che, die von Redpanda Data zur Inspektion und zum Betrieb von Kafka-kompatiblen Streaming-Clustern entwickelt wurde. Sie macht Themen, Partitionen, Offsets, Consumer-Gruppen, Schemata, ACLs und Live-Nachrichtennutzdaten Ã¼ber eine einzige Schnittstelle zugÃ¤nglich, mit integrierter UnterstÃ¼tzung fÃ¼r JSON-, Avro-, Protobuf- und MessagePack-Dekodierung.
Diese Ein-Klick-Bereitstellung liefert Console zusammen mit einem eingebetteten Redpanda-Broker, sodass Sie einen funktionierenden Kafka-API-Endpunkt, eine Schema Registry und eine Admin-API erhalten, sobald der Container startet. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ereignisdaten, Kundennutzdaten und Stream-Metadaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Broker.
Wichtige Funktionen von Redpanda Console
Live-Nachrichten-Anzeige
Streamen Sie DatensÃ¤tze aus jedem Thema in Echtzeit mit Zeitreisefunktion, Suchfunktion und feldweiser Dekodierung fÃ¼r JSON-, Avro- und Protobuf-Payloads.
Themenmanagement
Erstellen, konfigurieren und lÃ¶schen Sie Themen, bearbeiten Sie Aufbewahrungs- und Partitionseinstellungen und erstellen Sie Testnachrichten direkt aus dem Browser.
Einblicke in Verbrauchergruppen
ÃœberprÃ¼fen Sie Gruppenmitglieder, den Lag pro Partition und Offsets, damit Sie feststeckende Consumer debuggen kÃ¶nnen, ohne sich durch CLI-Tools wÃ¼hlen zu mÃ¼ssen.
Integrierte Schema-Registry
Durchsuchen Sie Avro-, JSON-Schema- und Protobuf-Themen, sehen Sie sich den Versionsverlauf an und prÃ¼fen Sie die KompatibilitÃ¤t, bevor Sie Ã„nderungen freigeben.
Eingebetteter Redpanda Broker
EnthÃ¤lt einen vollstÃ¤ndig konfigurierten Redpanda-Broker, der die Kafka-API, die Schema Registry und die Admin-API fÃ¼r sofortige Tests bereitstellt.
Kafka API-kompatibel
Verbinden Sie die Konsole mit jedem externen Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- oder Redpanda-Cluster, indem Sie sie auf Ihre bestehenden Broker verweisen.
Warum Sie Redpanda Console auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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