Beszel ist eine schlanke Serverüberwachungsplattform, die eine umfassende Systemübersicht bietet – CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerk, Temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-Festplattenzustand sowie Docker- und Podman-Statistiken pro Container – ohne den Ressourcen-Overhead vollständiger Observability-Stacks wie Prometheus und Grafana. Basierend auf PocketBase mit einem Go-Backend nutzt es eine Hub-und-Agenten-Architektur: Der Hub hostet die Weboberfläche und speichert historische Daten, während schlanke Agenten auf jedem überwachten Server laufen, um Metriken zu erfassen.

Das Selbst-Hosting von Beszel bietet Ihnen einen Überwachungs-Hub, der unabhängig von den Servern ist, die er überwacht, sodass Infrastrukturprobleme sichtbar sind, selbst wenn einzelne Systeme unter Last stehen. Konfigurierbare Alarme benachrichtigen Sie, wenn CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten-, Bandbreiten- oder Temperaturschwellenwerte überschritten werden, und automatische Backups auf lokale Festplatte oder S3-kompatiblen Speicher schützen Ihre historischen Leistungsdaten.