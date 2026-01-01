ezBookKeeping ist eine leichtgewichtige Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen, entwickelt für eine schnelle, reibungslose tägliche Ausgabenverfolgung. Als einzelner Container mit SQLite-Speicher gebaut, läuft es bequem auf minimaler Hardware – von einem Raspberry Pi bis zu einem kleinen VPS – ohne dass ein Datenbankserver erforderlich ist.

Im Gegensatz zu umfangreicheren Tools für die doppelte Buchführung konzentriert sich ezBookKeeping auf das, was die meisten Einzelpersonen tatsächlich benötigen: eine übersichtliche, mobil-optimierte Benutzeroberfläche, um Transaktionen schnell zu erfassen, Ausgaben nach Kategorien zu visualisieren und den Überblick über persönliche Budgets zu behalten. Durch Self-Hosting bleibt Ihre Transaktionshistorie vollständig privat, wobei keine Finanz-App von Drittanbietern jemals Ihre Ausgabendaten einsehen kann.