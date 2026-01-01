Headscale ist eine selbst gehostete Alternative zu Tailscales proprietärem Kontrollserver, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr privates WireGuard-Mesh-Netzwerk gibt. Während Tailscales gehosteter Dienst den Schlüsselaustausch, die IP-Zuweisung und Routing-Entscheidungen verwaltet, tut Headscale dasselbe auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – ohne monatliche Gebühren, ohne gerätebezogene Beschränkungen durch ein Abonnement und ohne Abhängigkeit von einem Drittanbieter-Cloud-Dienst.

Diese Vorlage bündelt Headscale mit Headscale UI, einem browserbasierten Dashboard zur Verwaltung von Benutzern, Knoten und Vorauthentifizierungsschlüsseln. Beide werden unter derselben HTTPS-Domain bereitgestellt, wobei die Weboberfläche unter dem Pfad /web verfügbar ist. Jeder Tailscale-kompatible Client kann Ihrem Mesh sofort beitreten, nachdem er seinen Login-Server auf Ihre Bereitstellungs-URL verweist.