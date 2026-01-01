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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Headscale erstellen können

Headscale ist eine selbst gehostete Alternative zu Tailscales proprietärem Kontrollserver, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr privates WireGuard-Mesh-Netzwerk gibt. Während Tailscales gehosteter Dienst den Schlüsselaustausch, die IP-Zuweisung und Routing-Entscheidungen verwaltet, tut Headscale dasselbe auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – ohne monatliche Gebühren, ohne gerätebezogene Beschränkungen durch ein Abonnement und ohne Abhängigkeit von einem Drittanbieter-Cloud-Dienst.

Diese Vorlage bündelt Headscale mit Headscale UI, einem browserbasierten Dashboard zur Verwaltung von Benutzern, Knoten und Vorauthentifizierungsschlüsseln. Beide werden unter derselben HTTPS-Domain bereitgestellt, wobei die Weboberfläche unter dem Pfad /web verfügbar ist. Jeder Tailscale-kompatible Client kann Ihrem Mesh sofort beitreten, nachdem er seinen Login-Server auf Ihre Bereitstellungs-URL verweist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Headscale

Tailscale-kompatible Clients

Jedes Gerät, auf dem der offizielle Tailscale-Client läuft, kann sich ohne clientseitige Änderungen mit Ihrem Headscale-Server verbinden.

Webmanagement-Benutzeroberfläche

Headscale UI bietet ein Browser-Dashboard zur Verwaltung von Benutzern, Knoten und Pre-Auth-Schlüsseln, ohne die Kommandozeile zu verwenden.

Vollständige Mesh-Vernetzung

Verbundene Knoten kommunizieren direkt miteinander über NAT-Grenzen hinweg mit WireGuard-Verschlüsselung.

MagicDNS-Support

Headscale weist allen registrierten Knoten Hostnamen zu, was einen DNS-basierten Zugriff ohne statische IP-Konfiguration ermöglicht.

SQLite-gestützter Speicher

Der gesamte Netzwerkstatus wird in einer schlanken SQLite-Datenbank gespeichert, ohne dass ein externer Datenbankdienst erforderlich ist.

API- und CLI-Verwaltung

Verwalten Sie Benutzer, Knoten und Routen über die Headscale-CLI oder HTTP-API für Skripterstellung und Automatisierung.

Warum Sie Headscale auf Hostinger ausführen sollten

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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