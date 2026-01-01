QloApps ist eine kostenlose Open-Source-Hotel-Commerce-Plattform, die ein Property-Management-System, eine Direktbuchungs-Engine und eine kundenorientierte Hotel-Website in einer einzigen Installation vereint. Hoteliers kÃ¶nnen Zimmerbestand, Preise, Steuern und Reservierungen Ã¼ber ein einziges Dashboard verwalten und gleichzeitig Buchungen direkt auf ihrer eigenen Website annehmen, ohne Provisionen an Drittanbieterportale zahlen zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von QloApps auf Ihrem eigenen VPS ermÃ¶glicht es Ihnen, GÃ¤stedaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Reservierungshistorie unter Ihrer vollen Kontrolle zu behalten, eliminiert die bei gehosteten Reservierungsdiensten Ã¼blichen GebÃ¼hren pro Buchung und ermÃ¶glicht es Ihnen, den Buchungsablauf, das Theme und das Backoffice an die tatsÃ¤chliche Betriebsweise Ihrer Immobilie anzupassen.