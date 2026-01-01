QloApps mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Hotelmanagement- und Reservierungssystem mit einem Objektverwaltungssystem, Buchungsmaschine und Hotel-Website.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r QloApps
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit QloApps erstellen kÃ¶nnen
QloApps ist eine kostenlose Open-Source-Hotel-Commerce-Plattform, die ein Property-Management-System, eine Direktbuchungs-Engine und eine kundenorientierte Hotel-Website in einer einzigen Installation vereint. Hoteliers kÃ¶nnen Zimmerbestand, Preise, Steuern und Reservierungen Ã¼ber ein einziges Dashboard verwalten und gleichzeitig Buchungen direkt auf ihrer eigenen Website annehmen, ohne Provisionen an Drittanbieterportale zahlen zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von QloApps auf Ihrem eigenen VPS ermÃ¶glicht es Ihnen, GÃ¤stedaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Reservierungshistorie unter Ihrer vollen Kontrolle zu behalten, eliminiert die bei gehosteten Reservierungsdiensten Ã¼blichen GebÃ¼hren pro Buchung und ermÃ¶glicht es Ihnen, den Buchungsablauf, das Theme und das Backoffice an die tatsÃ¤chliche Betriebsweise Ihrer Immobilie anzupassen.
Wichtige Funktionen von QloApps
Direktbuchungssystem
Akzeptieren Sie Buchungen direkt auf Ihrer Hotel-Website mit Echtzeit-VerfÃ¼gbarkeit, TarifplÃ¤nen und sofortigen BestÃ¤tigungen â€“ ohne Provision an Drittanbieter-Portale.
Immobilienverwaltung
Verwalten Sie Zimmer, Zimmertypen, PreisplÃ¤ne, Saisonpreise, Steuern und den Bestand von einem einzigen Backoffice aus, das auf echten Hotel-Workflows basiert.
Multi-Hotel-UnterstÃ¼tzung
Betreiben Sie mehrere Objekte von einer Installation aus, mit hotelindividuellen Zimmern, Preisen, Mitarbeiterberechtigungen und konsolidierten Berichten fÃ¼r die gesamte Gruppe.
Integrierte Hotel-Website
Eine kundenorientierte Hotel-Website mit Zimmerangeboten, Galerie, Bewertungen und Kontaktseiten, die sofort einsatzbereit ist â€“ ohne ein separates CMS pflegen zu mÃ¼ssen.
Module und Add-ons
Erweitern Sie BuchungsablÃ¤ufe mit Zahlungsgateways, Channel-Managern und Marketingmodulen vom QloApps-Marktplatz, ohne den Kerncode zu Ã¤ndern.
Mehrere Sprachen und WÃ¤hrung
Bedienen Sie internationale GÃ¤ste mit nativer UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Sprachen und WÃ¤hrungen, die pro Markt Ã¼ber das Admin-Dashboard konfiguriert werden kann.
Warum Sie QloApps auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.