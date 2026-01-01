HuggingChat (Chat-BenutzeroberflÃ¤che) ist die Open-Source-Codebasis hinter huggingface.co/chat, entwickelt von Hugging Face als eine ausgefeilte, brandfÃ¤hige BenutzeroberflÃ¤che fÃ¼r groÃŸe Sprachmodelle. Im Gegensatz zu anbietergebundenen Chat-Apps spricht es das OpenAI-API-Protokoll, sodass dieselbe Bereitstellung mit dem Hugging Face Inference Providers-Router, OpenRouter, einem lokalen llama.cpp-Server, Ollama oder jedem anderen kompatiblen Endpunkt kommunizieren kann, einfach durch den Austausch einer URL und eines SchlÃ¼ssels.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Konversation, jeden MCP-Tool-Aufruf und jede hochgeladene Datei auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, wÃ¤hrend es Ihnen weiterhin Zugriff auf Tausende von offenen und proprietÃ¤ren Modellen Ã¼ber jedes von Ihnen bevorzugte Inferenz-Backend ermÃ¶glicht.