Koffan mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ultraleichte selbstgehostete Einkaufslisten-App für Paare und Familien mit Echtzeit-Synchronisierung, Offline-Modus und PWA-Installation.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Koffan
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Koffan erstellen können
Koffan ist eine selbstgehostete Einkaufslisten-Webanwendung, die für Paare, Familien und Wohngemeinschaften entwickelt wurde. Sie synchronisiert sich in Echtzeit zwischen Telefonen, Tablets und Desktops über WebSockets, funktioniert offline als Progressive Web App und organisiert Produkte in benutzerdefinierten Abschnitten mit unscharfer Autovervollständigung, basierend auf Ihrer eigenen Kaufhistorie.
Das Selbst-Hosten von Koffan auf einem VPS hält die Einkaufsliste des Haushalts auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt auf einem Shopping-SaaS. Geschrieben in Go mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, läuft es mit etwa 2,5 MB RAM und einem Festplattenbedarf von 16 MB, wird mit Übersetzungen für dreizehn Sprachen geliefert, enthält einen Brute-Force-Login-Schutz und stellt eine optionale REST-API für Automatisierungen, Migrationen und Integrationen bereit.
Wichtige Funktionen von Koffan
Echtzeit-Synchronisierung
WebSocket-gestützte Live-Updates halten jedes Haushaltsmitglied auf dem gleichen Stand, wenn Artikel hinzugefügt, abgehakt oder bearbeitet werden.
Offline PWA
Installieren Sie auf Ihrem Telefon-Startbildschirm und fügen Sie weiterhin Elemente hinzu oder haken Sie diese ab, auch ohne Verbindung — Änderungen werden synchronisiert, sobald Sie wieder online sind.
Mehrere Listen
Erstellen Sie getrennte Listen pro Geschäft oder Zweck mit benutzerdefinierten Symbolen und verwenden Sie Produktbereiche wie Milchprodukte, Gemüse oder Reinigungsmittel wieder.
Ultraleichter Fußabdruck
In Go auf einem SQLite-Backend geschrieben — etwa 16 MB auf der Festplatte und 2,5 MB RAM, ideal selbst für den kleinsten VPS-Plan.
Intelligente Autovervollständigung
Die Fuzzy-Suche schlägt Produkte aus Ihrer bisherigen Einkaufshistorie vor und merkt sich, zu welchem Bereich jeder Artikel gehört.
REST-API-Zugriff
Optionaler API-Token ermöglicht programmatischen Zugriff für Automatisierungen, Integrationen und die Migration von Listen zwischen Instanzen.
Warum Sie Koffan auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
Anki Sync Server Enhanced
Selbst gehosteter Anki-Synchronisierungsserver mit Mehrbenutzerunterstützung, Backups und Web-Dashboard