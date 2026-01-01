Koffan ist eine selbstgehostete Einkaufslisten-Webanwendung, die für Paare, Familien und Wohngemeinschaften entwickelt wurde. Sie synchronisiert sich in Echtzeit zwischen Telefonen, Tablets und Desktops über WebSockets, funktioniert offline als Progressive Web App und organisiert Produkte in benutzerdefinierten Abschnitten mit unscharfer Autovervollständigung, basierend auf Ihrer eigenen Kaufhistorie.

Das Selbst-Hosten von Koffan auf einem VPS hält die Einkaufsliste des Haushalts auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt auf einem Shopping-SaaS. Geschrieben in Go mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, läuft es mit etwa 2,5 MB RAM und einem Festplattenbedarf von 16 MB, wird mit Übersetzungen für dreizehn Sprachen geliefert, enthält einen Brute-Force-Login-Schutz und stellt eine optionale REST-API für Automatisierungen, Migrationen und Integrationen bereit.