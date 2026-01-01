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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit KitchenOwl erstellen können

KitchenOwl ist eine quelloffene, selbst gehostete App für Einkaufslisten, Rezepte und Essensplanung für Haushalte. Das Flask-Backend wird mit einer Flutter-Web- und mobilen Benutzeroberfläche gekoppelt, um Einkaufslisten, Vorratsinventar und gespeicherte Rezepte in Echtzeit auf den Geräten jedes Haushaltsmitglieds zu synchronisieren – Telefone im Geschäft, Tablets in der Küche, Laptops überall sonst.

Das Selbst-Hosten von KitchenOwl auf Ihrem eigenen VPS hält Einkaufsgewohnheiten, Rezeptsammlungen und Haushaltsroutinen in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt in einem kostenlosen SaaS-Dienst, der Konsumdaten monetarisiert. Die Single-Container-Bereitstellung wird mit SQLite für geringen Ressourcenverbrauch geliefert, unterstützt unbegrenzte Haushalte und Rezepte und integriert sich mit mobilen Apps auf iOS und Android für die Bearbeitung von Einkaufslisten im Geschäft.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von KitchenOwl

Gemeinsame Einkaufslisten

Echtzeit-synchronisierte Einkaufslisten auf Telefonen, Tablets und Laptops, damit jeder beim Einkaufen oder Planen die gleiche Liste sieht.

Rezepte und Mahlzeitenplanung

Rezepte speichern (oder von URLs importieren), Mahlzeiten in einem Kalender planen und automatisch eine Einkaufsliste aus ausgewählten Rezepten generieren.

Vorratsverwaltung

Verfolgen Sie bereits vorhandene Artikel, damit die Essensplanung diese von der generierten Einkaufsliste abziehen und Doppeltkäufe vermeiden kann.

Mehrere Haushalte

Betreiben Sie getrennte Haushalte auf einer einzigen Instanz, jeder mit isolierten Listen, Rezepten und Mitgliedern für gemeinsame Haushalte oder erweiterte Familien.

iOS- und Android-Apps

Mobile Apps von Erstanbietern verbinden sich mit Ihrer selbstgehosteten Instanz für schnelle Listenaktualisierungen, Offline-Einkauf und Barcode-basierte Artikeleingabe.

Intelligente Vorschläge

Artikelvorschläge und gangbewusste Sortierung beschleunigen die Listenerstellung, indem gelernt wird, welche Artikel Ihr Haushalt üblicherweise zusammen kauft.

Warum Sie KitchenOwl auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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