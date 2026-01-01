Maputnik als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser und quelloffener visueller Editor fÃ¼r MapLibre- und Mapbox-GL-JSON-Kartenstile, entwickelt fÃ¼r Entwickler und Kartographen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maputnik erstellen kÃ¶nnen
Maputnik ist der standardmÃ¤ÃŸige Open-Source-Visual-Editor fÃ¼r die MapLibre GL Style-Spezifikation, der zum Entwerfen von Vektor-Kachel-Basiskarten fÃ¼r Web- und Mobilanwendungen verwendet wird. Anstatt JSON manuell zu bearbeiten, erstellen Sie Ebenen, Farbeigenschaften, AusdrÃ¼cke und Filter Ã¼ber einen Live-WYSIWYG-Editor, der mit einer echten MapLibre GL-Vorschau synchronisiert ist.
Das Selbst-Hosting von Maputnik auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Style-Dateien, Kachelserver-URLs und API-SchlÃ¼ssel innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt von der Ã¶ffentlichen Demo auf maplibre.org abhÃ¤ngig zu sein. Die Bereitstellung erfolgt als einzelnes statisches Frontend, das vom offiziellen Maputnik-Binary bereitgestellt wird, sodass die Designarbeit vollstÃ¤ndig auf der Browserseite ablÃ¤uft, ohne dass externe Kartendienst-AbhÃ¤ngigkeiten erforderlich sind.
Wichtige Funktionen von Maputnik
WYSIWYG-Stil-Editor
Bearbeiten Sie MapLibre- und Mapbox GL JSON-Stile visuell mit einer Live-Karten-Vorschau, die sich aktualisiert, wÃ¤hrend Sie Ebenen, Farben, Schriftarten und zoomabhÃ¤ngige AusdrÃ¼cke anpassen.
VollstÃ¤ndige Stilspezifikationsabdeckung
UnterstÃ¼tzt jeden Layer-Typ der MapLibre GL Style-Spezifikation â€“ FÃ¼llung, Linie, Symbol, Raster, HÃ¶henschattierung, Heatmap â€“ mit typgerechten Eingaben fÃ¼r Paint- und Layout-Eigenschaften.
Datengesteuerte AusdrÃ¼cke
Erstellen und debuggen Sie Filter- und EigenschaftsausdrÃ¼cke mit Inline-Validierung, damit Stile auf Feature-Attribute, Zoomstufe und Laufzeitstatus reagieren kÃ¶nnen.
Vektorkachelinspektor
ÃœberprÃ¼fen Sie Vektor-Kachelquellen Ebene fÃ¼r Ebene, um genau zu sehen, welche Funktionen und Eigenschaften verfÃ¼gbar sind, bevor Sie diese in Ihrem Stil binden.
Stile importieren und exportieren
Laden Sie Stile von einer URL, laden Sie JSON hoch oder fÃ¼gen Sie sie aus der Zwischenablage ein. Exportieren Sie dann die fertige Stildatei, um sie in MapLibre GL JS oder native SDKs zu integrieren.
Benutzerdefinierte Kachelquellen
Richten Sie den Editor auf Ihre eigenen Vektor- oder Rasterkachel-Endpunkte, OpenMapTiles- oder MBTiles-Server, um Stile fÃ¼r die Daten zu entwerfen, die Ihre App tatsÃ¤chlich bereitstellt.
Warum Sie Maputnik auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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