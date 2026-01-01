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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit WUD erstellen können

WUD (What's Up Docker) ist der aktiv gewartete Nachfolger von whats-up-docker, der sich ganz darauf konzentriert, Container-Images in selbst gehosteten Infrastrukturen aktuell zu halten. Es inspiziert kontinuierlich laufende Container, fragt Upstream-Registries ab und meldet genau zurück, welche Images neue Versionen verfügbar haben — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay und selbst gehostete Registries werden alle sofort unterstützt.

Das Selbst-Hosting von WUD auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Abhängigkeit von SaaS-Update-Trackern Dritter und hält das gesamte Inventar Ihrer Container-Flotte innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Trigger können an Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generische Webhooks weitergeleitet werden oder Stacks automatisch neu aufbauen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von WUD

Multi-Registry-Überwachung

Verfolgt Updates über Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay und beliebige benutzerdefinierte Registries ohne Anbieter-spezifische Erweiterungen.

Automatisierungen auslösen

Leitet Ereignisse neuer Versionen an Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generische Webhooks oder Container-Neuaufbau-Jobs weiter.

Web-UI und REST-API

Anstehende Updates durchsuchen, Zusammenfassungen prüfen und über eine dokumentierte REST-API in bestehende Dashboards integrieren.

Granulare Watcher-Regeln

Schließen Sie Container nach Label, Name oder Registry ein oder aus und wählen Sie zwischen semver-, regex- oder Digest-Vergleichsstrategien.

Prometheus Metriken

Exportiert Container-Metriken und aktualisiert Metriken auf /metrics, damit bestehende Grafana-Stacks bei veralteten Images warnen können.

Geringer Fußabdruck

Läuft als einzelner Node.js-Container mit einem geringen Speichervolumen, geeignet für kleine VPS-Instanzen neben produktiven Arbeitslasten.

Warum Sie WUD auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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