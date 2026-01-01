WUD (What's Up Docker) ist der aktiv gewartete Nachfolger von whats-up-docker, der sich ganz darauf konzentriert, Container-Images in selbst gehosteten Infrastrukturen aktuell zu halten. Es inspiziert kontinuierlich laufende Container, fragt Upstream-Registries ab und meldet genau zurück, welche Images neue Versionen verfügbar haben — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay und selbst gehostete Registries werden alle sofort unterstützt.

Das Selbst-Hosting von WUD auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Abhängigkeit von SaaS-Update-Trackern Dritter und hält das gesamte Inventar Ihrer Container-Flotte innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Trigger können an Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generische Webhooks weitergeleitet werden oder Stacks automatisch neu aufbauen.