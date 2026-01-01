Bis zu 69 % Rabatt auf n8n with AI Assistant

n8n mit KI-Assistent mit 1 Klick installieren.

Workflow-Automatisierung mit einem integrierten KI-Chat, der Ihre Automatisierungen fÃ¼r Sie plant, erstellt und Fehler behebt.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
7,99â‚¬/Mon.
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21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit n8n with AI Assistant erstellen kÃ¶nnen

n8n ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Anwendungen, Dienste und APIs Ã¼ber einen visuellen, knotenbasierten Editor verbindet. Diese Bereitstellung fÃ¼gt den KI-Assistenten von n8n hinzu, eine Chat-OberflÃ¤che, die Anfragen in einfacher Sprache in funktionierende Workflows umwandelt â€“ er wÃ¤hlt die richtigen Knoten aus, verbindet sie miteinander, schreibt die AusdrÃ¼cke und erklÃ¤rt, warum eine AusfÃ¼hrung fehlgeschlagen ist, anstatt Sie Protokolle lesen zu lassen.

Der Assistent fÃ¼hrt Code in einem Sandbox-Dienst aus, der zusammen mit n8n auf Ihrem eigenen VPS bereitgestellt wird, anstatt in einer Drittanbieter-Cloud, sodass Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und generierter Code auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Er wird von Nexos AI betrieben und ermÃ¶glicht dem Assistenten den Zugriff auf Frontier-Modelle Ã¼ber einen einzigen SchlÃ¼ssel, wÃ¤hrend Sie unbegrenzte Workflow-AusfÃ¼hrungen und keine Preisgestaltung pro Aufgabe beibehalten.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von n8n with AI Assistant

Chat-gesteuerte Workflow-Erstellung

Beschreiben Sie die gewÃ¼nschte Automatisierung in einfacher Sprache, und der Assistent stellt die Knoten, Verbindungen und AusdrÃ¼cke fÃ¼r Sie zusammen.

Selbstgehostete Code-Sandbox

Generierter Code wird in einem isolierten Sandbox-Dienst ausgefÃ¼hrt, der auf Ihrem eigenen VPS lÃ¤uft, sodass nichts an einen externen AusfÃ¼hrungsanbieter gesendet wird.

GefÃ¼hrte Fehlerbehebung

Fragen Sie den Assistenten, warum eine AusfÃ¼hrung fehlgeschlagen ist, und erhalten Sie eine ErklÃ¤rung mit einer konkreten LÃ¶sung, anstatt sich durch rohe AusfÃ¼hrungsprotokolle zu wÃ¼hlen.

Nexos KI-Modellzugriff

Ein Nexos AI-SchlÃ¼ssel ermÃ¶glicht dem Assistenten den Zugriff auf fÃ¼hrende Modelle, und Sie kÃ¶nnen das verwendete Modell jederzeit wechseln.

VollstÃ¤ndige n8n Automatisierungssuite

Alles im Standard-n8n ist enthalten â€“ Hunderte von Integrationen, Webhooks, ZeitplÃ¤ne und benutzerdefinierte JavaScript-Nodes.

Daten bleiben auf Ihrem VPS

Workflow-Definitionen, API-Zugangsdaten und der AusfÃ¼hrungsverlauf werden in einem persistenten Volume gespeichert, das Sie kontrollieren und frei sichern kÃ¶nnen.

Warum Sie n8n with AI Assistant auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Apache DolphinScheduler

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