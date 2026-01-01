n8n ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Anwendungen, Dienste und APIs Ã¼ber einen visuellen, knotenbasierten Editor verbindet. Diese Bereitstellung fÃ¼gt den KI-Assistenten von n8n hinzu, eine Chat-OberflÃ¤che, die Anfragen in einfacher Sprache in funktionierende Workflows umwandelt â€“ er wÃ¤hlt die richtigen Knoten aus, verbindet sie miteinander, schreibt die AusdrÃ¼cke und erklÃ¤rt, warum eine AusfÃ¼hrung fehlgeschlagen ist, anstatt Sie Protokolle lesen zu lassen.

Der Assistent fÃ¼hrt Code in einem Sandbox-Dienst aus, der zusammen mit n8n auf Ihrem eigenen VPS bereitgestellt wird, anstatt in einer Drittanbieter-Cloud, sodass Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und generierter Code auf Ihrer Infrastruktur verbleiben. Er wird von Nexos AI betrieben und ermÃ¶glicht dem Assistenten den Zugriff auf Frontier-Modelle Ã¼ber einen einzigen SchlÃ¼ssel, wÃ¤hrend Sie unbegrenzte Workflow-AusfÃ¼hrungen und keine Preisgestaltung pro Aufgabe beibehalten.