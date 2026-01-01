Home Assistant ist die führende Open-Source-Plattform für Heimautomatisierung, der Millionen von Nutzern weltweit vertrauen. Sie vereint Smart-Geräte verschiedener Hersteller – Lichter, Thermostate, Kameras, Sicherheitssysteme und Mediaplayer – in einer einzigen anpassbaren Oberfläche, mit einer leistungsstarken Automatisierungs-Engine, die komplexe Szenarien unterstützt, die durch Zeit, Gerätezustände oder externe Ereignisse ausgelöst werden.

Die Bereitstellung von Home Assistant auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Ihr Smart Home auch bei lokalen Ausfällen betriebsbereit bleibt, bietet zuverlässigen Fernzugriff von überall aus und behält alle Gerätedaten und die Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abhängigkeiten von Cloud-Diensten.