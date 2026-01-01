Inngest ist eine Open-Source-Workflow-Orchestrierungs-Engine, die es Ihnen ermöglicht, zuverlässige Hintergrundfunktionen, ereignisgesteuerte Workflows und geplante Aufgaben direkt in Ihrem Anwendungscode zu schreiben. Sie übernimmt Wiederholungsversuche, Parallelität, Drosselung und Schrittfunktionslogik automatisch, wodurch sich Ihr Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentrieren kann, anstatt sich um Infrastrukturprobleme kümmern zu müssen.

Das Selbst-Hosten von Inngest auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ausführung, Daten und Konfiguration. Es wird standardmäßig mit integrierter SQLite-Persistenz und einer In-Memory-Warteschlange geliefert, sodass Sie die gesamte Plattform betreiben können, ohne externe Datenbank- oder Message-Broker-Dienste zu benötigen.