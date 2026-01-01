Inngest mit 1 Klick bereitstellen.
Workflow-Orchestrierungsplattform zum Ausführen von zuverlässigen Hintergrundfunktionen, geplanten Aufgaben und KI-Workflows.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Inngest
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Inngest erstellen können
Inngest ist eine Open-Source-Workflow-Orchestrierungs-Engine, die es Ihnen ermöglicht, zuverlässige Hintergrundfunktionen, ereignisgesteuerte Workflows und geplante Aufgaben direkt in Ihrem Anwendungscode zu schreiben. Sie übernimmt Wiederholungsversuche, Parallelität, Drosselung und Schrittfunktionslogik automatisch, wodurch sich Ihr Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentrieren kann, anstatt sich um Infrastrukturprobleme kümmern zu müssen.
Das Selbst-Hosten von Inngest auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ausführung, Daten und Konfiguration. Es wird standardmäßig mit integrierter SQLite-Persistenz und einer In-Memory-Warteschlange geliefert, sodass Sie die gesamte Plattform betreiben können, ohne externe Datenbank- oder Message-Broker-Dienste zu benötigen.
Wichtige Funktionen von Inngest
Zuverlässige Hintergrundaufgaben
Führen Sie Hintergrundaufgaben mit integrierten automatischen Wiederholungsversuchen, exponentiellem Backoff und Fehlerbehandlung aus – keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich.
Step Function Workflows
Erstellen Sie mehrstufige Workflows, bei denen jeder Schritt einzeln wiederholt und zwischengespeichert wird, wodurch komplexe Orchestrierung widerstandsfähig gegen vorübergehende Fehler wird.
Ereignisgesteuerte Ausführung
Funktionen aus Anwendungsereignissen mit einem einfachen Ereignisschlüssel auslösen und so entkoppelte, reaktive Architekturen dienstübergreifend ermöglichen.
KI-Workflow-Unterstützung
Orchestrieren Sie langlaufende KI-Pipelines mit integrierter Unterstützung für Gleichzeitigkeitsbegrenzungen, Ratenbegrenzung und Checkpointing auf Schritt-Ebene.
Integrierter Dev-Server
Entwickeln und testen Sie Workflows lokal mit einer voll ausgestatteten Benutzeroberfläche, die Ereignisverlauf, Funktionsausführungen und Schrittverfolgung in Echtzeit anzeigt.
Warum Sie Inngest auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.