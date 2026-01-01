Snapdrop ist ein wunderschön einfaches, webbasiertes Dateifreigabe-Tool, das die Reibung beim Übertragen von Dateien zwischen Geräten beseitigt. Inspiriert von Apple AirDrop, aber plattform- und browserübergreifend funktionierend, erkennt Snapdrop automatisch Geräte im selben Netzwerk und ermöglicht sofortige Peer-to-Peer-Übertragungen – keine Konten, keine App-Installationen und keine Konfiguration erforderlich.

Das Self-Hosting von Snapdrop auf Ihrem VPS schafft eine private, stets verfügbare Dateifreigabe-Umgebung vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst Snapdrop.net behält Ihre selbst gehostete Instanz alle Erkennungs- und Übertragungsdaten in Ihrem eigenen Netzwerk, was für Organisationen von entscheidender Bedeutung ist, die vertrauliche Informationen verarbeiten oder in Umgebungen mit strengen Anforderungen an die Datenverarbeitung arbeiten.