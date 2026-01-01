Snapdrop mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Browserbasierte lokale Dateifreigabe, inspiriert von AirDrop — keine Konten, keine Apps, funktioniert auf jeder Plattform.
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Was Sie mit Snapdrop erstellen können
Snapdrop ist ein wunderschön einfaches, webbasiertes Dateifreigabe-Tool, das die Reibung beim Übertragen von Dateien zwischen Geräten beseitigt. Inspiriert von Apple AirDrop, aber plattform- und browserübergreifend funktionierend, erkennt Snapdrop automatisch Geräte im selben Netzwerk und ermöglicht sofortige Peer-to-Peer-Übertragungen – keine Konten, keine App-Installationen und keine Konfiguration erforderlich.
Das Self-Hosting von Snapdrop auf Ihrem VPS schafft eine private, stets verfügbare Dateifreigabe-Umgebung vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst Snapdrop.net behält Ihre selbst gehostete Instanz alle Erkennungs- und Übertragungsdaten in Ihrem eigenen Netzwerk, was für Organisationen von entscheidender Bedeutung ist, die vertrauliche Informationen verarbeiten oder in Umgebungen mit strengen Anforderungen an die Datenverarbeitung arbeiten.
Wichtige Funktionen von Snapdrop
Nullkonfiguration
Geräte im selben Netzwerk finden sich automatisch — öffnen Sie den Browser, sehen Sie Ihre Geräte und teilen Sie sofort.
Plattformübergreifende Unterstützung
Funktioniert auf Windows, macOS, Linux, iOS und Android von jedem modernen Browser aus, ohne dass eine App-Installation auf einem Gerät erforderlich ist.
Peer-to-Peer-Transfers
WebRTC-gestützte Direktübertragungen ermöglichen die Übertragung von Dateien zwischen Geräten, ohne Umweg über Ihren Server, wodurch Geschwindigkeit und Datenschutz maximiert werden.
Keine Dateigrößenbegrenzungen
Übertragen Sie Dateien jeder Größe ohne die von Cloud-basierten Freigabediensten auferlegten Upload-Beschränkungen oder Komprimierung.
Kein Konto erforderlich
Vollständig anonymes Teilen — keine Registrierung, keine persönlichen Informationen und keine dauerhafte Speicherung übertragener Dateien.
Warum Sie Snapdrop auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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