Pterodactyl ist das führende Open-Source-Verwaltungspanel für Spielserver, dem Hosting-Anbieter und Gaming-Communities weltweit vertrauen. Jeder Spielserver läuft in einem eigenen Docker-Container, was Ressourcenkonflikte verhindert und einen kompromittierten Server daran hindert, andere auf derselben Maschine zu beeinträchtigen. Die moderne React-basierte Oberfläche bietet Serverbesitzern Echtzeit-Konsolenzugriff, Dateiverwaltung, Backup-Planung und Ressourcenüberwachung.

Das Selbst-Hosten von Pterodactyl eliminiert Gebühren pro Server, die von verwalteten Hosting-Plattformen erhoben werden, und gibt Administratoren die volle Kontrolle über Branding, Authentifizierungs-Integrationen und benutzerdefinierte Eggs für nicht unterstützte Spiele. Diese Bereitstellung umfasst das Panel mit MariaDB und Redis – Wings muss separat auf Knoten installiert werden, auf denen Spielserver ausgeführt werden.