Jitsi Meet ist eine kostenlose, quelloffene Videokonferenzplattform, die vollständig im Browser mittels WebRTC läuft, ohne dass Plugins, Apps oder Konten für die Teilnehmer erforderlich sind. Entwickelt vom Team hinter dem beliebten öffentlichen Dienst meet.jit.si und von 8x8 in ihrer kommerziellen Cloud-Plattform genutzt, unterstützt Jitsi Meet standardmäßig HD-Video, Bildschirmfreigabe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Aufzeichnung, Live-Streaming auf YouTube, Handheben, Umfragen, Breakout-Räume und Live-Untertitel.

Das Selbst-Hosting von Jitsi Meet auf Ihrem eigenen VPS bietet Organisationen und Gemeinschaften unbegrenzte Besprechungsminuten für unbegrenzte Teilnehmer, wobei jeder Audio- und Videostream über Ihre eigene Infrastruktur geleitet wird, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der Preise ändern, die Bandbreite drosseln oder Meeting-Metadaten analysieren könnte.