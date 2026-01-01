Der Twingate Connector ist die lokale Komponente der Zero-Trust-Netzwerkzugriffs-Plattform (ZTNA) von Twingate. Er läuft auf Ihrem VPS und stellt ausschließlich ausgehende, verschlüsselte Tunnel zum Cloud-Relay von Twingate her – ohne eingehende Firewall-Regeln, offene Ports und ohne dass eine VPN-Client-Konfiguration für Ihr Team erforderlich ist.

Das Selbst-Hosting des Connectors auf einem VPS platziert ihn nahe an Ihren privaten Ressourcen und ermöglicht eine identitätsbasierte Zugriffssteuerung auf Ressourcenebene. Nur authentifizierte und autorisierte Benutzer auf zugelassenen Geräten können geschützte Dienste erreichen, wodurch die traditionelle VPN-Ausbreitung durch Zugriffsrichtlinien pro Anwendung ersetzt wird.