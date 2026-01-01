Twingate Connector mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Zero-Trust-Netzwerkzugriffs-Connector, der den Zugriff auf private Ressourcen sichert, ohne Ports freizulegen oder VPNs zu verwalten.
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Was Sie mit Twingate Connector erstellen können
Der Twingate Connector ist die lokale Komponente der Zero-Trust-Netzwerkzugriffs-Plattform (ZTNA) von Twingate. Er läuft auf Ihrem VPS und stellt ausschließlich ausgehende, verschlüsselte Tunnel zum Cloud-Relay von Twingate her – ohne eingehende Firewall-Regeln, offene Ports und ohne dass eine VPN-Client-Konfiguration für Ihr Team erforderlich ist.
Das Selbst-Hosting des Connectors auf einem VPS platziert ihn nahe an Ihren privaten Ressourcen und ermöglicht eine identitätsbasierte Zugriffssteuerung auf Ressourcenebene. Nur authentifizierte und autorisierte Benutzer auf zugelassenen Geräten können geschützte Dienste erreichen, wodurch die traditionelle VPN-Ausbreitung durch Zugriffsrichtlinien pro Anwendung ersetzt wird.
Wichtige Funktionen von Twingate Connector
Keine offenen eingehenden Ports
Der Konnektor verwendet ausschließlich ausgehende Verbindungen, sodass Ihr VPS niemals eingehende Firewall-Regeln benötigt, die Ihren Netzwerkperimeter freilegen.
Identitätsbasierter Zugriff
Zugriffsentscheidungen werden ressourcen- und benutzerspezifisch durchgesetzt, wodurch ein umfassender VPN-Zugriff auf Netzwerkebene durch fein abgestimmte Richtlinien ersetzt wird.
Gerätevertrauen
Geräte-Integritätsprüfungen sind vor der Zugriffsgewährung erforderlich, um sicherzustellen, dass nur verwaltete und konforme Geräte auf geschützte Ressourcen zugreifen können.
Einfache Bereitstellung
Bereitstellung in wenigen Minuten mit nur einem Netzwerknamen und einem Zugriffstoken — keine komplexe VPN-Server-Konfiguration oder PKI-Verwaltung.
Warum Sie Twingate Connector auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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