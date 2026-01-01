FalkorDB ist eine Open-Source-Graphdatenbank-Engine, die auf Redis aufbaut und für Hochleistungs-Graphabfragen unter Verwendung der OpenCypher-Abfragesprache konzipiert ist. Sie speichert Graphdaten nativ im Arbeitsspeicher und ermöglicht Traversierungszeiten im Sub-Millisekundenbereich über komplexe Entitätsbeziehungen hinweg – was sie zu einer hervorragenden Lösung macht für GraphRAG-Pipelines, Empfehlungs-Engines, Betrugserkennung, Identitätsgraphen und Netzwerktopologieanalyse.

FalkorDB wird mit einer integrierten, Browser-basierten Benutzeroberfläche auf Port 3000 geliefert, die es Ihnen ermöglicht, Graphen zu erkunden, Cypher-Abfragen auszuführen und Knoten- und Kantenbeziehungen ohne zusätzliche Tools zu visualisieren. Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Graphdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abfragelimits, ohne Pro-Knoten-Preise und mit direktem Zugriff zur Feinabstimmung der Leistungseinstellungen.