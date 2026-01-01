Grafana Pyroscope ist eine Open-Source-Datenbank für kontinuierliches Profiling, die entwickelt wurde, um Profiling-Daten von Produktionsanwendungen in großem Umfang zu speichern und abzufragen. Im Gegensatz zu einmaligen Profilern, die Sie bei Vorfällen ausführen, nimmt Pyroscope kontinuierlich Profile von Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- und OpenTelemetry-Quellen auf, sodass Sie Flame Graphs über Bereitstellungen, Regionen oder beliebige benutzerdefinierte Labels hinweg vergleichen können.

Das Selbst-Hosting von Pyroscope auf Ihrem VPS hält sensible Profiling-Daten (die oft Funktionsnamen, Dateipfade und Stack-Traces aus Ihrem Code enthalten) von Drittanbieterdiensten fern, während Sie die Aufbewahrung und den Speicher an Ihre Arbeitslast anpassen können. Der gebündelte Single-Binary-Modus führt die Komponenten Distributor, Ingester, Query und Compactor in einem Container mit lokalem Dateisystemspeicher aus – kein Kubernetes, Objektspeicher oder externe Abhängigkeiten erforderlich.