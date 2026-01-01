Grafana Pyroscope mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend für kontinuierliches Profiling, das Ihnen hilft, CPU-, Speicher- und Latenzprobleme bis auf eine einzige Codezeile zu debuggen.
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Was Sie mit Grafana Pyroscope erstellen können
Grafana Pyroscope ist eine Open-Source-Datenbank für kontinuierliches Profiling, die entwickelt wurde, um Profiling-Daten von Produktionsanwendungen in großem Umfang zu speichern und abzufragen. Im Gegensatz zu einmaligen Profilern, die Sie bei Vorfällen ausführen, nimmt Pyroscope kontinuierlich Profile von Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- und OpenTelemetry-Quellen auf, sodass Sie Flame Graphs über Bereitstellungen, Regionen oder beliebige benutzerdefinierte Labels hinweg vergleichen können.
Das Selbst-Hosting von Pyroscope auf Ihrem VPS hält sensible Profiling-Daten (die oft Funktionsnamen, Dateipfade und Stack-Traces aus Ihrem Code enthalten) von Drittanbieterdiensten fern, während Sie die Aufbewahrung und den Speicher an Ihre Arbeitslast anpassen können. Der gebündelte Single-Binary-Modus führt die Komponenten Distributor, Ingester, Query und Compactor in einem Container mit lokalem Dateisystemspeicher aus – kein Kubernetes, Objektspeicher oder externe Abhängigkeiten erforderlich.
Wichtige Funktionen von Grafana Pyroscope
Kontinuierliches Profiling
Nehmen Sie Profile von laufenden Diensten rund um die Uhr auf, anstatt auf einen Vorfall zu warten, damit Sie beliebige zwei Zeitpunkte in einem Flame Graph vergleichen können.
Support für mehrere Sprachen
Native SDKs für Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust und .NET, sowie Grafana Alloy Auto-Instrumentierung und eBPF für Zero-Code-Profiling jedes Binärprogramms.
OpenTelemetry-kompatibel
Akzeptieren Sie Profile über das OpenTelemetry-Protokoll und korrelieren Sie diese mit bestehenden Traces, Metriken und Logs, ohne Ihre Collector-Pipeline zu ändern.
Flame Graph-Vergleiche
Vergleichen Sie zwei Flame Graphs nebeneinander, um sofort zu sehen, welche Funktionen sich nach einem Deployment verschlechtert, unter Last schlecht skaliert oder sich nach einer Fehlerbehebung verbessert haben.
Tag-basierte Filterung
Profile nach beliebigen Labels – Dienst, Region, Version, Mandant oder benutzerdefinierter Dimension – segmentieren, um die exakte Arbeitslast zu isolieren, die eine Leistungsregression verursacht.
Single Binary Speicher
Läuft standardmäßig als ein Container mit lokalem Dateisystemspeicher, mit optionalen S3-, GCS- und Azure-Backends, wenn ein einzelner Knoten nicht mehr ausreicht.
Warum Sie Grafana Pyroscope auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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