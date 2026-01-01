ONLYOFFICE Docs mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete Online-Office-Suite mit kollaborativer Echtzeit-Bearbeitung von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien in Ihrem Browser.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ONLYOFFICE Docs erstellen können
ONLYOFFICE Docs (Document Server) ist eine Open-Source-Online-Office-Suite, die browserbasiertes kollaboratives Bearbeiten von DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF und anderen Formaten auf Ihren eigenen Server bringt. Sie bietet pixelgenaue Microsoft Office-Formatkompatibilität, was sie zu einem nahtlosen Ersatz für Cloud-Office-Tools macht, ohne Ihre Dokumente Drittanbieterdiensten auszusetzen.
Das Selbst-Hosting von ONLYOFFICE Docs stellt den Dokumenten-Datenschutz an erste Stelle – Dateien verlassen niemals Ihre Infrastruktur. Es lässt sich über offizielle Konnektoren in Nextcloud, ownCloud, Seafile und Dutzende andere Plattformen integrieren und nutzt JWT-Token-Sicherheit, um den API-Zugriff zu schützen. Die Community Edition unterstützt kostenlos bis zu 20 gleichzeitige Bearbeitungsverbindungen.
Wichtige Funktionen von ONLYOFFICE Docs
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Benutzer können Dokumente, Tabellen und Präsentationen gleichzeitig gemeinsam bearbeiten, mit Live-Cursor-Verfolgung, Kommentaren und Änderungsverfolgung.
MS Office-Kompatibilität
Öffnen, bearbeiten und speichern Sie DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien mit hoher Wiedergabetreue – ohne Artefakte durch Formatkonvertierung oder Layoutverschiebungen.
Unterstützung für mehrere Formate
Unterstützt DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF und mehr in den Dokumenten-, Tabellenkalkulations- und Präsentationseditoren.
JWT API-Sicherheit
Die JSON Web Token-Validierung sichert jede API-Anfrage und stellt so sicher, dass nur autorisierte Integrationen und Benutzer auf den Dokumentenserver zugreifen können.
Nextcloud- und Seafile-Integration
Offizielle Konnektoren für Nextcloud, ownCloud, Seafile und über 40 weitere Plattformen verwandeln ONLYOFFICE Docs in ein nahtlos integrierbares Backend für die kollaborative Bearbeitung.
PDF-Editor und Formulare
PDFs bearbeiten und ausfüllbare PDF-Formulare direkt im Browser erstellen, ohne zusätzliche Software oder Plugins.
Warum Sie ONLYOFFICE Docs auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.