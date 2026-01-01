Open Source POS ist ein PHP-webbasiertes Kassensystem, das fÃ¼r kleine EinzelhandelsgeschÃ¤fte, CafÃ©s und Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde, die ein voll ausgestattetes Kassensystem ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Terminal benÃ¶tigen. Die browserbasierte OberflÃ¤che lÃ¤uft auf jedem Tablet, Laptop oder Kassen-PC, sodass dasselbe Backend die Kassenabwicklung, Bestandsaktualisierungen und Berichterstattung von jedem GerÃ¤t im lokalen Netzwerk aus betreibt.

Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Verkaufshistorie und Preisdaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren â€“ ohne monatliches Abonnement, ohne TransaktionsgebÃ¼hr und ohne Herstellerbindung. Die enthaltene MariaDB-Datenbank wird automatisch bereitgestellt und in benannten Volumes persistent gespeichert fÃ¼r sichere Upgrades.