Open-Source-POS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Kassensystem fÃ¼r EinzelhandelsgeschÃ¤fte mit Bestandsverwaltung, Kundenverwaltung und Verkaufsberichterstattung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Open Source POS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Source POS erstellen kÃ¶nnen
Open Source POS ist ein PHP-webbasiertes Kassensystem, das fÃ¼r kleine EinzelhandelsgeschÃ¤fte, CafÃ©s und Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde, die ein voll ausgestattetes Kassensystem ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Terminal benÃ¶tigen. Die browserbasierte OberflÃ¤che lÃ¤uft auf jedem Tablet, Laptop oder Kassen-PC, sodass dasselbe Backend die Kassenabwicklung, Bestandsaktualisierungen und Berichterstattung von jedem GerÃ¤t im lokalen Netzwerk aus betreibt.
Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Verkaufshistorie und Preisdaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren â€“ ohne monatliches Abonnement, ohne TransaktionsgebÃ¼hr und ohne Herstellerbindung. Die enthaltene MariaDB-Datenbank wird automatisch bereitgestellt und in benannten Volumes persistent gespeichert fÃ¼r sichere Upgrades.
Wichtige Funktionen von Open Source POS
Einzelhandelskasse
Abwicklung von VerkÃ¤ufen, RÃ¼cksendungen und RatenkÃ¤ufen mit Barcodescanning, Artikelsuche und anpassbaren Belegen, die auf Standard-Thermodruckern gedruckt werden.
Inventarverfolgung
LagerbestÃ¤nde verfolgen, Nachbestellschwellen festlegen und Lieferanten Ã¼ber mehrere Artikelkategorien hinweg verwalten, mit automatischen Anpassungen bei jedem Verkauf.
Kundenverwaltung
Pflegen Sie eine Kundendatenbank mit Kaufhistorie, Treuepunkten, Guthaben im GeschÃ¤ft und kundenspezifischen Preisstufen.
Umsatzberichterstattung
Generieren Sie detaillierte Berichte Ã¼ber VerkÃ¤ufe, Steuern, Zahlungen, Gewinne und Rabatte Ã¼ber konfigurierbare Datumsbereiche und Mitarbeiterfilter.
Mitarbeiterkonten
Erstellen Sie individuelle Mitarbeiter-Logins mit rollenbasierten Berechtigungen, um den Kassierer-, Manager- und Berichtszugriff auf einem gemeinsam genutzten Terminal zu trennen.
MehrwÃ¤hrungssteuern
Konfigurieren Sie mehrere SteuersÃ¤tze, WÃ¤hrungen und Zahlungsmethoden, um sie an lokale Einzelhandelsregeln und die ZahlungsprÃ¤ferenzen der Kunden anzupassen.
Warum Sie Open Source POS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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