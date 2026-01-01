RSSHub ist das weltweit größte Open-Source-RSS-Netzwerk, das über 5.000 Routen für Plattformen unterstützt, die keine nativen RSS-Feeds mehr anbieten – Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub und viele mehr. Mit über 41.000 GitHub-Sternen und Beiträgen von über 1.300 Entwicklern ist es zur bevorzugten Lösung geworden, um das offene Web abonnierbar zu halten.

Das Selbst-Hosten von RSSHub bedeutet, dass Ihre Gewohnheiten beim Konsum von Inhalten privat bleiben – alle Feed-Anfragen stammen von Ihrem eigenen Server und nicht von öffentlichen Instanzen, die Anfragen protokollieren könnten. Redis-Caching hält häufig aufgerufene Feeds schnell und reduziert die Last auf Quell-Websites.