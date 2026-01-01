Rybbit ist eine datenschutzorientierte Webanalyseplattform, die als moderne Alternative zu Google Analytics konzipiert ist. Sie liefert Seitenaufrufe, Sitzungen, Absprungraten, Verweise, geografische Daten und Sitzungswiederholungen, ohne Cookies oder websiteÃ¼bergreifendes Tracking zu verwenden â€“ wodurch die DSGVO-KonformitÃ¤t standardmÃ¤ÃŸig gegeben ist und nicht erst nachtrÃ¤glich berÃ¼cksichtigt werden muss.

Angetrieben von ClickHouse fÃ¼r die Hochleistungs-Ereignisspeicherung und PostgreSQL fÃ¼r Anwendungsdaten, verarbeitet Rybbit groÃŸe Ereignismengen mit schnellen Dashboard-Abfragen. Selbst-Hosting eliminiert GebÃ¼hren pro Website und Datenaufbewahrungslimits, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber die Besucherdaten all Ihrer Websites erhalten.