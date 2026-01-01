Rybbit mit 1 Klick bereitstellen.
Moderne Open-Source-Webanalyseplattform, die das Besucherverhalten ohne Cookies, Tracking-Skripte oder invasive Datenerfassung verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rybbit erstellen kÃ¶nnen
Rybbit ist eine datenschutzorientierte Webanalyseplattform, die als moderne Alternative zu Google Analytics konzipiert ist. Sie liefert Seitenaufrufe, Sitzungen, Absprungraten, Verweise, geografische Daten und Sitzungswiederholungen, ohne Cookies oder websiteÃ¼bergreifendes Tracking zu verwenden â€“ wodurch die DSGVO-KonformitÃ¤t standardmÃ¤ÃŸig gegeben ist und nicht erst nachtrÃ¤glich berÃ¼cksichtigt werden muss.
Angetrieben von ClickHouse fÃ¼r die Hochleistungs-Ereignisspeicherung und PostgreSQL fÃ¼r Anwendungsdaten, verarbeitet Rybbit groÃŸe Ereignismengen mit schnellen Dashboard-Abfragen. Selbst-Hosting eliminiert GebÃ¼hren pro Website und Datenaufbewahrungslimits, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber die Besucherdaten all Ihrer Websites erhalten.
Wichtige Funktionen von Rybbit
Cookie-freies Tracking
Erfasst Besucher ohne Cookies oder Fingerprinting, wodurch Zustimmungsbanner Ã¼berflÃ¼ssig werden und die KonformitÃ¤t mit DSGVO und CCPA gewahrt bleibt.
Session-Aufzeichnungen
Zeichnet Benutzersitzungen auf und spielt sie ab, um genau zu verstehen, wie Besucher auf Ihrer Website navigieren und wo sie abspringen.
Benutzerdefiniertes Ereignis-Tracking
Erfassen Sie jede Benutzerinteraktion mit benutzerdefinierten Ereignissen und JSON-Eigenschaften fÃ¼r eine detaillierte Funnel-Analyse und Konversionsoptimierung.
Echtzeit-Dashboard
Sehen Sie Live-Besucherzahlen, aktive Seiten und sofortige Metrik-Updates, damit Sie Verkehrsspitzen Ã¼berwachen kÃ¶nnen, sobald sie auftreten.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Websites
Verwalten Sie Analysen fÃ¼r mehrere Websites von einem einzigen Dashboard aus mit Zugriffskontrollen auf Organisationsebene fÃ¼r Teams.
Warum Sie Rybbit auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.