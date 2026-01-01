GoatCounter ist eine einfache, quelloffene Webanalyse-Plattform, die für Entwickler entwickelt wurde, die aussagekräftige Seitenaufrufdaten wünschen, ohne die Datenschutz-Kosten von Tracking-Cookies oder der Erfassung persönlicher Daten. Sie zählt Seitenaufrufe, Referrer, Browser, Länder und Bildschirmgrößen – nichts weiter. Es sind keine Zustimmungsbanner erforderlich.

Im Gegensatz zu schwergewichtigen Analyseplattformen, die mehrere Dienste erfordern, läuft GoatCounter als einzelner Container mit einer integrierten SQLite-Datenbank. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält alle Besucherdaten unter Ihrer Kontrolle, vollständig isoliert von Analyse-Netzwerken Dritter.