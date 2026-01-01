GeoServer ist ein Open-Source-Java-Server, der es Ihnen ermöglicht, Geodaten mithilfe offener OGC-Standards zu veröffentlichen, zu teilen und zu bearbeiten. Er liest Vektor- und Rasterquellen von PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF und Dutzenden anderer Formate und stellt sie dann über Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- und Web Processing Service-Endpunkte bereit, die jeder GIS-Client oder jede Web-Mapping-Bibliothek nutzen kann.

Das Self-Hosting von GeoServer auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Datensätze, Layer-Stile und Zugriffsregeln innerhalb einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Gebühren pro Layer und ohne Upload-Limits. Eine Browser-basierte Admin-Konsole ermöglicht es Ihnen, Speicher hinzuzufügen, Layer zu konfigurieren und das Caching zu optimieren, ohne XML anfassen zu müssen, während das persistente Datenverzeichnis Container-Neustarts und Upgrades übersteht.