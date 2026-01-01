Many Notes mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Markdown-Notiz-App mit Tresoren, Volltextsuche und Mehrbenutzer-Zusammenarbeit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Many Notes erstellen kÃ¶nnen
Many Notes ist eine selbst gehostete Markdown-Notizen-Anwendung, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihre Gedanken in Tresoren zu organisieren â€“ flexible Container, die zusammengehÃ¶rige Dateien zusammenhalten oder trennen, je nachdem, wie Sie am liebsten arbeiten. Notizen werden sowohl in einer Datenbank als auch auf dem Dateisystem gespeichert, was Ihnen die volle EigentÃ¼merschaft und PortabilitÃ¤t Ihrer Inhalte ermÃ¶glicht, ohne an ein proprietÃ¤res Format gebunden zu sein.
Ãœber die grundlegende Notizenverwaltung hinaus unterstÃ¼tzt Many Notes mehrere Benutzer mit Authentifizierung, Tresorfreigabe fÃ¼r die Teamzusammenarbeit, Echtzeit-Ãœbertragung, Backlinks und Tags zum VerknÃ¼pfen verwandter Notizen sowie eine schnelle Volltextsuche, die von Typesense betrieben wird. Die OAuth-Anmeldung Ã¼ber GitHub, Google, GitLab und andere Anbieter macht die Zugriffsverwaltung fÃ¼r Einzelpersonen und Teams gleichermaÃŸen flexibel.
Wichtige Funktionen von Many Notes
Tresor-Organisation
Gruppieren Sie Notizen in separate Tresore oder bewahren Sie alles in einem auf â€” jeder Tresor ist ein portables Verzeichnis, das Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Dateistruktur gibt.
Volltextsuche
Schnelle, fehlertolerante Suche, unterstÃ¼tzt durch Typesense, ermÃ¶glicht es Ihnen, jede Notiz sofort in all Ihren Tresoren zu finden.
Mehrbenutzerzusammenarbeit
Laden Sie andere registrierte Benutzer ein, auf Ihre Tresore zuzugreifen und in Echtzeit an Notizen zusammenzuarbeiten, unterstÃ¼tzt durch live aktualisierte BenutzeroberflÃ¤chen.
OAuth-Login-UnterstÃ¼tzung
Authentifizieren Sie sich mit GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack und anderen OAuth-Anbietern fÃ¼r eine flexible, passwortfreie Zugriffsverwaltung.
Erweiterter Markdown-Editor
Erweiterter Editor mit automatischem Speichern, Vorlagen, Backlinks, Tags und PDF-Export gewÃ¤hrleistet einen unterbrechungsfreien Schreibfluss.
Progressive Web-App
Installieren Sie Many Notes als PWA fÃ¼r ein natives App-Ã¤hnliches Erlebnis auf Desktop- und MobilgerÃ¤ten, einschlieÃŸlich Offline-Navigation.
Warum Sie Many Notes auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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