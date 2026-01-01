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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PicoShare erstellen können

PicoShare ist ein Open-Source-, minimalistischer Dateifreigabedienst, der darauf ausgelegt ist, eine Sache gut zu erledigen: eine Datei hochzuladen und einen Direkt-Download-Link zu teilen. Im Gegensatz zu vollständigen Cloud-Speicherplattformen hat PicoShare keine Ordnerhierarchie, keine Mehrbenutzerkonten und keine Speicherkontingente – nur eine einzige gemeinsame Passphrase, die die Admin-Oberfläche schützt, und eine saubere öffentliche URL für jede Datei, die Sie teilen. Links können so eingestellt werden, dass sie nach einer konfigurierbaren Zeitspanne oder Download-Anzahl ablaufen, und Gast-Upload-Links ermöglichen es externen Mitwirkenden, Dateien ohne Konto auf Ihren Server hochzuladen.

PicoShare auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass geteilte Dateien auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne eine Drittanbieterplattform zwischen Ihnen und Ihren Empfängern, und keine Datei wird abgelehnt, weil sie zu groß ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von PicoShare

Ablaufende Freigabelinks

Lassen Sie Links nach einem bestimmten Zeitraum oder einer bestimmten Anzahl von Downloads ablaufen, sodass freigegebene Dateien automatisch entfernt werden, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben.

Upload-Links für Gäste

Generieren Sie einmalige oder wiederverwendbare Upload-Links, damit externe Mitarbeiter Dateien auf Ihren Server hochladen können, ohne ein Konto zu erstellen oder Ihre anderen Dateien einzusehen.

Keine Dateigrößenbeschränkungen

PicoShare kennt keine Beschränkungen bei Dateigröße oder -typ, sodass Sie große Videos, Festplatten-Images oder Archive teilen können, die Cloud-Dienste ablehnen würden.

Keine externen Abhängigkeiten

SQLite speichert alle Metadaten lokal — kein Datenbankserver, kein Redis, keine Hintergrund-Worker — wodurch die gesamte Bereitstellung ein einziger Container ist.

Direkt-Download-URLs

Jede geteilte Datei erhält eine saubere, permanente Direkt-Download-URL, sodass Empfänger sie herunterladen können, ohne eine Weboberfläche aufrufen oder sich anmelden zu müssen.

Warum Sie PicoShare auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Maxim Shishkin
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