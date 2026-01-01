PicoShare ist ein Open-Source-, minimalistischer Dateifreigabedienst, der darauf ausgelegt ist, eine Sache gut zu erledigen: eine Datei hochzuladen und einen Direkt-Download-Link zu teilen. Im Gegensatz zu vollständigen Cloud-Speicherplattformen hat PicoShare keine Ordnerhierarchie, keine Mehrbenutzerkonten und keine Speicherkontingente – nur eine einzige gemeinsame Passphrase, die die Admin-Oberfläche schützt, und eine saubere öffentliche URL für jede Datei, die Sie teilen. Links können so eingestellt werden, dass sie nach einer konfigurierbaren Zeitspanne oder Download-Anzahl ablaufen, und Gast-Upload-Links ermöglichen es externen Mitwirkenden, Dateien ohne Konto auf Ihren Server hochzuladen.

PicoShare auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass geteilte Dateien auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne eine Drittanbieterplattform zwischen Ihnen und Ihren Empfängern, und keine Datei wird abgelehnt, weil sie zu groß ist.